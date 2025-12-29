endrick
Endrick - Olympique Lyonnais

OL : Pierre Ménès détruit Endrick

OL29 déc. , 19:00
parHadrien Rivayrand
8
Il y a quelques jours, l’OL annonçait la signature en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Le Brésilien est très attendu par les supporters et les observateurs, dont Pierre Ménès, encore dubitatif quant à son apport potentiel.
L’OL a renforcé son attaque ces derniers jours en recrutant Endrick. Le prodige brésilien avait besoin de temps de jeu, lui qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso cette saison. Son objectif est de se mettre en valeur chez les Gones avant de retourner au Real Madrid et, dans l’intervalle, de se donner une chance de disputer la Coupe du monde 2026. Endrick apparaît comme une belle pioche pour de nombreux supporters et observateurs lyonnais. Pourtant, certains restent mitigés sur son arrivée dans le Rhône, à l’image de Pierre Ménès.

Endrick, Pierre Ménès n'est pas fan 

Sur sa chaine YouTube, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le Brésilien : « Je ne suis pas spécialement fan du style. C'est un petit taureau qui joue que pour sa pomme et qui ne connait qu'une ligne, c'est la ligne droite. Il a eu un temps de jeu totalement famélique au Real Madrid. On peut penser qu'en passant du niveau du Real à celui de l'OL, tu dois pouvoir sortir ton épingle du jeu. Mais ce n'est pas non plus gravé dans le marbre. L'équipe de Fonseca avait trouvé un équilibre avec une attaque très paradoxale avec des attaques quasiment sans attaquants. Il va falloir redéfinir les rôles. Cela peut super bien fonctionner comme constituer un danger. Il faut voir »

Lire aussi

OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?
Endrick aura une certaine pression sur ses jeunes épaules. Le Brésilien souhaite se relancer en Ligue 1, mais le championnat de France est exigeant. Il effectuera ses débuts en janvier avec les Rhodaniens. Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, il ne devra pas se manquer et prouver au Real Madrid qu’il a commis une erreur en le laissant partir en cours de saison.
8
Articles Recommandés
ICONSPORT_277983_0478
SCO

SCO : Sidiki Chérif au Milan AC, ça négocie fort

ICONSPORT_280512_0013
FC Nantes

Strasbourg fait un sale coup à Nantes au mercato

ICONSPORT_271946_0478
OM

OM : Gouiri reste, Marseille refuse 25 ME

fulham pourrait faire ceder l ol pour gomis iconsport jpt 260812 41 4239077
ASSE

ASSE : Gomis fait une grande annonce aux fans

Fil Info

29 déc. , 23:30
SCO : Sidiki Chérif au Milan AC, ça négocie fort
29 déc. , 23:00
Strasbourg fait un sale coup à Nantes au mercato
29 déc. , 22:30
OM : Gouiri reste, Marseille refuse 25 ME
29 déc. , 22:00
ASSE : Gomis fait une grande annonce aux fans
29 déc. , 21:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
29 déc. , 21:55
CAN 2025 : Le Maroc facile, le Mali a eu chaud
29 déc. , 21:30
OL : Endrick fait une victime, Satriano fait ses valises
29 déc. , 21:00
L'OM dénonce la trahison du Gabon avec Aubameyang
29 déc. , 20:30
PSG : Luis Campos est obsédé par ce joueur

Derniers commentaires

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il valait 150 M parce que en PL il a marqué plus de buts que rooney, aguero et Henry, a tottenahm et en sélection au total il a marqué plus de 338 buts, les 150 M il le valait très largement

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Kane il a jamais rien gagné ? Il a fini plusieurs saisons meilleur buteur de PL, il a le record de buts de PL

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Toi tu compare cherki a kane ! Tu est complètement à la masse, les joueurs anglais ils sont toujours vendu très cher

L'OM dénonce la trahison du Gabon avec Aubameyang

Tu n'as rien compris. Comme d'hab quoi...

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Ça prouve encore une fois que tu ne connais rien au foot, tu cherche juste des arguments bidons. Harry Kane n’a jamais rien gagné avec Tottenham pourtant il valait 150 millions y’a quelques années, b’je peux t’en sortir d’autres si tu veux. Bref arrêt de nous faire croire que tu a raison stp alors que t’es un footix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading