OL : Pierre Ménès détruit Endrick

Il y a quelques jours, l’OL annonçait la signature en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Le Brésilien est très attendu par les supporters et les observateurs, dont Pierre Ménès, encore dubitatif quant à son apport potentiel.

L’ OL a renforcé son attaque ces derniers jours en recrutant Endrick. Le prodige brésilien avait besoin de temps de jeu, lui qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso cette saison. Son objectif est de se mettre en valeur chez les Gones avant de retourner au Real Madrid et, dans l’intervalle, de se donner une chance de disputer la Coupe du monde 2026. Endrick apparaît comme une belle pioche pour de nombreux supporters et observateurs lyonnais. Pourtant, certains restent mitigés sur son arrivée dans le Rhône, à l’image de Pierre Ménès.

Endrick, Pierre Ménès n'est pas fan

Sur sa chaine YouTube, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le Brésilien : « Je ne suis pas spécialement fan du style. C'est un petit taureau qui joue que pour sa pomme et qui ne connait qu'une ligne, c'est la ligne droite. Il a eu un temps de jeu totalement famélique au Real Madrid. On peut penser qu'en passant du niveau du Real à celui de l'OL, tu dois pouvoir sortir ton épingle du jeu. Mais ce n'est pas non plus gravé dans le marbre. L'équipe de Fonseca avait trouvé un équilibre avec une attaque très paradoxale avec des attaques quasiment sans attaquants. Il va falloir redéfinir les rôles. Cela peut super bien fonctionner comme constituer un danger. Il faut voir ».

Endrick aura une certaine pression sur ses jeunes épaules. Le Brésilien souhaite se relancer en Ligue 1, mais le championnat de France est exigeant. Il effectuera ses débuts en janvier avec les Rhodaniens. Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, il ne devra pas se manquer et prouver au Real Madrid qu’il a commis une erreur en le laissant partir en cours de saison.