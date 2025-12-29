ICONSPORT_280567_0130

OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?

OL29 déc. , 13:30
parNathan Hanini
0
La première partie de saison de Ainsley Maitland-Niles est en dents de scie du côté de l’Olympique Lyonnais. L’international anglais n’est pas exempt de tout reproche en cette fin d’année 2025.
La saison de Ligue 1 reprend ses droits ce dimanche. L’Olympique Lyonnais se déplace du côté de Monaco dans une rencontre importante dans la lutte au top 4. Certains éléments de l’effectif de Paulo Fonseca ont eu du mal à terminer l’année 2025. C’est le cas de Ainsley Maitland-Niles. Le latéral anglais est sûr courant alternatif depuis le début de la saison. L’international anglais (cinq sélections) subit quelques critiques après quelques failles défensives ainsi que le carton rouge reçu à Lorient lors de la 15e journée de championnat. Néanmoins, il est également capable du meilleur à l’image de sa performance face au Paris Saint-Germain en novembre dernier.

Ainsley Maitland-Niles frustre

Sur le site OlympiqueetLyonnais.com, l’ancien gardien de l’OL Nicolas Puydebois en veut plus de la part de Ainsley Maitland-Niles. « Il commence bien la saison et sur les deux derniers mois, il n’est vraiment pas à son niveau. C’est plutôt une faiblesse actuellement qu’une plus-value. Avec son expérience, avec ce qu’il a déjà apporté, j’en attends beaucoup plus. C’est ce qu’on appelle la régularité du haut niveau. Il est en dessous de ce qu’il nous a proposé par le passé », note-t-il. Un manque de régularité qui frustre les suiveurs de l’Olympique Lyonnais. À 28 ans, Ainsley Maitland-Niles doit être un des leaders de la formation rhodanienne. L’Anglais n’a pas su retrouver de la régularité sur cette fin d’année 2025. En 2026, Paulo Fonseca devra une nouvelle fois s’appuyer sur l’ancien joueur d’Arsenal et cette fois-ci, il devra répondre présent. En fin de contrat en 2027, l’international anglais devra montrer plus sur le terrain pour que l’OL termine dans le top 4, objectif clé du septuple champion de France. 

Lire aussi

L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280785_0011
CAN 2025

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

ICONSPORT_261501_0157
PSG

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

ICONSPORT_277121_0147
OM

OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !

Fil Info

29 déc. , 14:00
CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué
29 déc. , 13:00
« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts
29 déc. , 12:40
OM : Un cador à 25ME pour lancer le mercato !
29 déc. , 12:20
OL : Endrick fait scandale à Madrid
29 déc. , 12:10
Nice officialise le départ de Franck Haise et la nomination de Claude Puel
29 déc. , 12:03
Caen vire son entraîneur et nomme Gael Clichy
29 déc. , 12:00
PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur
29 déc. , 11:30
OM : Saibari à Marseille, la signature repoussée

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Rage !

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.

« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

Tati si beraldo part. . Il faut continuer a acheter jeune espoir de notre championnat....akliouche bouaddi aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading