OL : Maitland-Niles en danger à Lyon ?

La première partie de saison de Ainsley Maitland-Niles est en dents de scie du côté de l’Olympique Lyonnais. L’international anglais n’est pas exempt de tout reproche en cette fin d’année 2025.

La saison de Ligue 1 reprend ses droits ce dimanche. L’Olympique Lyonnais se déplace du côté de Monaco dans une rencontre importante dans la lutte au top 4. Certains éléments de l’effectif de Paulo Fonseca ont eu du mal à terminer l’année 2025. C’est le cas de Ainsley Maitland-Niles . Le latéral anglais est sûr courant alternatif depuis le début de la saison. L’international anglais (cinq sélections) subit quelques critiques après quelques failles défensives ainsi que le carton rouge reçu à Lorient lors de la 15e journée de championnat. Néanmoins, il est également capable du meilleur à l’image de sa performance face au Paris Saint-Germain en novembre dernier.

Ainsley Maitland-Niles frustre

Sur le site OlympiqueetLyonnais.com, l’ancien gardien de l’OL Nicolas Puydebois en veut plus de la part de Ainsley Maitland-Niles. « Il commence bien la saison et sur les deux derniers mois, il n’est vraiment pas à son niveau. C’est plutôt une faiblesse actuellement qu’une plus-value. Avec son expérience, avec ce qu’il a déjà apporté, j’en attends beaucoup plus. C’est ce qu’on appelle la régularité du haut niveau. Il est en dessous de ce qu’il nous a proposé par le passé », note-t-il. Un manque de régularité qui frustre les suiveurs de l’Olympique Lyonnais. À 28 ans, Ainsley Maitland-Niles doit être un des leaders de la formation rhodanienne. L’Anglais n’a pas su retrouver de la régularité sur cette fin d’année 2025. En 2026, Paulo Fonseca devra une nouvelle fois s’appuyer sur l’ancien joueur d’Arsenal et cette fois-ci, il devra répondre présent. En fin de contrat en 2027, l’international anglais devra montrer plus sur le terrain pour que l’OL termine dans le top 4, objectif clé du septuple champion de France.