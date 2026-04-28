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Clément Turpin

OL : Turpin débarque au Groupama, les Lyonnais dépriment

OL28 avr. , 17:30
parHadrien Rivayrand
8
Dimanche soir prochain, l’OL recevra le Stade Rennais en Ligue 1 pour un choc très important dans la course à la Ligue des champions. Clément Turpin sera au sifflet, ce qui ne fait pas que des heureux…
En cette fin de saison en Ligue 1, tous les détails auront leur importance. Dans le haut du tableau, la lutte pour une place en Ligue des champions fait rage. L’OL accueille d’ailleurs le Stade Rennais dimanche prochain au Groupama Stadium. Alors qu’il ne reste plus que trois rencontres à disputer en championnat, le vainqueur de ce match fera un grand pas vers la C1. Clément Turpin a été désigné pour arbitrer cette affiche entre Gones et Bretons. De quoi ne pas vraiment rassurer l’Olympique Lyonnais, d’autant que Mathieu Vernice officiera comme quatrième arbitre et Benoît Millot à la VAR.

Les fans de l'OL plus inquiets que jamais 

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL n’ont pas manqué de réagir à cette désignation. On pouvait notamment lire : « Pourquoi les arbitres français sont-ils les plus nuls d’Europe !?? » ; « Il ne manque plus que Letexier et Frappart et on est bon pour un rouge, un penalty oublié, un penalty concédé, un hors-jeu oublié et un hors-jeu concédé » ; « Quelqu’un peut me dire pourquoi on a toujours Buquet, Letexier et Turpin ? Le mec qui veut tellement ne pas montrer ses origines lyonnaises qu’il nous sanctionne à chaque match ? » ; « Turpin, Vernice et Millot ?… On est foutus les gars » ou encore « On veut nous éliminer ou quoi ? On sait très bien qu’il nous sera difficile de gagner avec cet arbitre et on persiste à nous le désigner souvent ».

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Si les décisions arbitrales auront évidemment leur importance, l’OL a tout intérêt à se concentrer avant tout sur son jeu. Car le Stade Rennais se déplacera dans le Rhône avec l’ambition de faire un résultat, d’autant que les Bretons ont également un calendrier compliqué pour terminer la saison.
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Derniers commentaires

Rennes arrive, mauvaise nouvelle pour l’OL

Si c’est parfait pourquoi tu la ramènes ? Occupe toi de ton club proche de Tchernobyl

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Pour quelqu un qui fait remarquer sans cesse l orthographe des autres...

OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

Non c est toi le meilleur ^^

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d'un point de vu financier ... et meme pour la valorisation de l'effectif la ldc c'est mieux

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T'es un bon toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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