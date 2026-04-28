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Rennes arrive, mauvaise nouvelle pour l’OL

OL28 avr. , 12:40
parGuillaume Conte
14
La Ligue des Champions est à portée de mains pour l'Olympique Lyonnais, qui va recevoir Rennes ce dimanche. Toutefois, les Bretons ont pris l'habitude de faire pleurer les Lyonnais.
C’est le sprint final en Ligue 1, et il y a deux équipes qui ont très bien compris ce principe. Il s’agit de Rennes et de l’OL, qui empilent les victoires au bon moment et sont à la lutte pour le podium. S’il va bien évidemment falloir aussi compter sur Lille et peut-être sur l’OM, Lyon et Rennes vont tout de même en savoir beaucoup plus après le match de ce dimanche soir. En effet, les deux clubs s’affrontent au Groupama Stadium dans une rencontre qui sera très probablement à guichets fermés.

Rennes, la bête noire de l'OL 

L’OL est actuellement 3e avec 57 points, à égalité avec Lille, et Rennes suit à une longueur derrière. La dynamique bretonne est impressionnante, car sans forcément briller, les victoires s’enchainent, à l’image du succès arraché face à des Nantais en perdition ce dimanche au Roazhon Park (2-1).
Les Lyonnais n’auront toutefois pas besoin de consulter le classement de Ligue 1 pour être méfiants. En effet, Rennes est clairement la bête noire de l’OL ces dernières années, comme le rappelle Le Progrès. « Dimanche, les Lyonnais auront un rendez-vous capital, consistant à écarter Rennes. Ce club est effectivement la bête noire de l’OL depuis quinze ans (En Ligue 1 : 10 défaites de l’OL, 4 victoires de l’OL et un nul. Et une élimination de l’OL en ½ finale de la Coupe). Dans un stade qui ne sera pas loin des guichets fermés, l’équipe lyonnaise sera revancharde par rapport au match aller du 14 septembre 2025, perdu 3-1 dans des conditions particulières », explique le quotidien régional, qui fait référence à l’énorme semelle de Rouault qui n’avait pas été sanctionnée par le corps arbitral, et avait permis à Rennes de s’imposer quand Morton avait été exclu.
L’OL va donc tout de mettre en oeuvre pour s’offrir deux autres finales, ce qui sera le cas en de victoire contre Rennes. « Ce qui doit faire la différence, c’est notre exigence. Cela signifie qu’il faut garder notre intensité et notre rigueur tactique », a demandé Paulo Fonseca, qui sait que le dernier match de la saison contre Lens déterminera aussi très certainement le classement final de l’OL, et peut-être celui pour la première place également.

Ligue 1

03 mai 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
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Rennes
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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