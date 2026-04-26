OL : Gros coup dur en vue pour Lyon avant le sprint final ?

Encore bien remplie, l’infirmerie de l'OL va accueillir Orel Mangala, un habitué… Mais pour combien de temps ? Paulo Fonseca espère le moins longtemps possible surtout que Lyon a besoin de son Belge pour le sprint final.

Orel Mangala a un parcours semé d'embûches depuis son arrivée chez les Gones. Recruté à prix d’or en provenance de Nottingham pour 35 millions d’euros, à l’époque John Textor durant l’hiver 2024, le milieu de terrain a mis beaucoup de temps à faire sa place. Très peu utilisé à son arrivée, l’international belge avait même dû être prêté à Everton sans trop de réussite la saison passée. Revenu à Lyon l’été dernier, le joueur de 28 ans semblait se diriger vers une nouvelle saison compliquée.

Réapparu quelques minutes à la fin du mois de novembre pour son retour de blessure, après avoir subi une rupture des ligaments croisés d’un genou, Mangala s’était ensuite blessé en janvier. Une dernière pause bénéfique, puisqu’il est revenu transformé. Aligné dans l’équipe de Paulo Fonseca depuis la mi-mars, avec une première titularisation face au Havre, il a réalisé une belle performance contre Lorient (2-0), avant de briller face au PSG au Parc des Princes la semaine passée (2-1).

Plusieurs semaines d'absence pour Mangala ?