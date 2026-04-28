ICONSPORT_365052_0198

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

OL28 avr. , 20:40
parGuillaume Conte
8
Si l'OL réussit une grande saison, c'est en bonne partie en raison des performances de Corentin Tolisso. Mais Lyon va devoir économiser sur les salaires, et le capitaine rhodanien a trois clubs qui le suivent.
Moins virevoltant qu’à son premier passage à l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso réalise néanmoins peut-être sa meilleure saison dans le Rhône. Plus proche de la zone offensive, il est un finisseur hors pair, mais sait également faire jouer les autres. Leader d’une formation assez jeune, « Coco » est adulé par les supporters pour être revenu, à l’image d’Alexandre Lacazette, afin d’aider Lyon à retrouver l’Europe. A 31 ans, il est pressenti pour continuer à l’OL la saison prochaine, lui qui possède de loin le meilleur salaire du club, et un contrat allant jusqu’en 2027.

Tolisso, un salaire qui pèse lourd

Aucune discussion pour une prolongation n’est actuellement menée, son salaire pesant tout de même sur l’économie lyonnaise même s’il n’est pas un leader du vestiaire et un joueur cadre de l’équipe pour rien. Néanmoins, son avenir n’est pas si assuré que cela à Lyon. Plusieurs clubs suivent son impressionnante saison et ne s’interdisent pas de tenter leur chance, surtout si l’OL devait suivre un régime strict cet été, poussant forcément dehors les gros salaires.

Lire aussi

« L’équipe de France...» : Tolisso ne veut plus en parler« L’équipe de France...» : Tolisso ne veut plus en parler
OL : Tolisso entraîneur, début de la propagandeOL : Tolisso entraîneur, début de la propagande
Ainsi, selon Transfermarkt, trois clubs suivent de près la situation de Corentin Tolisso. Il s’agit de Newcastle, qui se prépare à perdre plusieurs joueurs au milieu de terrain, d’Aston Villa, qui espère se qualifier pour la Ligue des Champions, et de l’Atlético Madrid, dont l’entraineur et recruteur Diego Simeone adore le profil. Des candidats de choix pour un joueur qui ne sera surement pas pris à la Coupe du monde, Didier Deschamps ayant visiblement fait son choix à son sujet. Mais pour les clubs concernés, le niveau de Tolisso est encore celui d’un joueur capable d’apporter à une équipe compétitive en Europe. L’OL le sait bien, mais si la situation devait l’imposer, il ne fera probablement pas d’histoires pour laisser partir son numéro 8 sans trop rechigner.
Articles Recommandés
Ligue des champions - Le trophée
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des demi-finales aller

ICONSPORT_365292_0348
Ligue des Champions

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ICONSPORT_365178_0281
OM

Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire

ICONSPORT_365292_0114
Ligue des Champions

PSG-Bayern 3-2 : La meilleure mi-temps de l'histoire ?

Fil Info

28 avr. , 23:01
LdC : Programme TV et résultats des demi-finales aller
28 avr. , 22:59
LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !
28 avr. , 22:20
Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire
28 avr. , 21:52
PSG-Bayern 3-2 : La meilleure mi-temps de l'histoire ?
28 avr. , 21:32
PSG-Bayern : Le magicien Kvaratskhelia réveille le Parc ! (vidéo)
28 avr. , 21:00
José Mourinho et le Real Madrid, accord trouvé
28 avr. , 20:20
Longoria signe à River Plate, l’OM le poursuit
28 avr. , 20:01
Vitinha titulaire avec le PSG face au Bayern, c’était obligé
28 avr. , 19:55
PSG - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)

Derniers commentaires

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ah ils en ont pas pris 5. merdee. j ai mal vu alors....

PSG-Bayern 3-2 : La meilleure mi-temps de l'histoire ?

si tu veux...

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ben non ça montre que tu n as pas vu le match ...

Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire

si il n avait pas eu ses problemes, jamais l OM aurait pu l attirer. faut etre serieux...

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

J'allais écrire la même chose.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading