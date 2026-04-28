OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

Si l'OL réussit une grande saison, c'est en bonne partie en raison des performances de Corentin Tolisso. Mais Lyon va devoir économiser sur les salaires, et le capitaine rhodanien a trois clubs qui le suivent.

Moins virevoltant qu’à son premier passage à l’Olympique Lyonnais , Corentin Tolisso réalise néanmoins peut-être sa meilleure saison dans le Rhône. Plus proche de la zone offensive, il est un finisseur hors pair, mais sait également faire jouer les autres. Leader d’une formation assez jeune, « Coco » est adulé par les supporters pour être revenu, à l’image d’Alexandre Lacazette, afin d’aider Lyon à retrouver l’Europe. A 31 ans, il est pressenti pour continuer à l’OL la saison prochaine, lui qui possède de loin le meilleur salaire du club, et un contrat allant jusqu’en 2027.

Tolisso, un salaire qui pèse lourd

Aucune discussion pour une prolongation n’est actuellement menée, son salaire pesant tout de même sur l’économie lyonnaise même s’il n’est pas un leader du vestiaire et un joueur cadre de l’équipe pour rien. Néanmoins, son avenir n’est pas si assuré que cela à Lyon. Plusieurs clubs suivent son impressionnante saison et ne s’interdisent pas de tenter leur chance, surtout si l’OL devait suivre un régime strict cet été, poussant forcément dehors les gros salaires.

Ainsi, selon Transfermarkt, trois clubs suivent de près la situation de Corentin Tolisso. Il s’agit de Newcastle, qui se prépare à perdre plusieurs joueurs au milieu de terrain, d’Aston Villa, qui espère se qualifier pour la Ligue des Champions, et de l’Atlético Madrid, dont l’entraineur et recruteur Diego Simeone adore le profil. Des candidats de choix pour un joueur qui ne sera surement pas pris à la Coupe du monde, Didier Deschamps ayant visiblement fait son choix à son sujet. Mais pour les clubs concernés, le niveau de Tolisso est encore celui d’un joueur capable d’apporter à une équipe compétitive en Europe. L’OL le sait bien, mais si la situation devait l’imposer, il ne fera probablement pas d’histoires pour laisser partir son numéro 8 sans trop rechigner.