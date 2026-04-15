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Corentin Tolisso

OL : Tolisso entraîneur, début de la propagande

OL15 avr. , 16:30
parQuentin Mallet
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Joueur incontournable et capitaine émérite de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso prépare-t-il une reconvertion d'entraineur ? Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'OL, on le voit très à l'aise dans le rôle de formateur.
En revenant à l'Olympique Lyonnais, son club formateur, Corentin Tolisso a fait taire les sceptiques à son égard. Dans la capitale des Gaules, il a retrouvé une fraicheur physique intéressante, lui qui enchainait les pépins lorsqu'il était encore au Bayern Munich, au point de retrouver rapidement un rôle prépondérant sous le maillot lyonnais.
Aujourd'hui, il est un joueur incontournable de la formation de Paulo Fonseca, grâce notamment à son activité sur le terrain et son rôle de leader aussi bien sur le rectangle vert que dans le vestiaire. Capitaine de l'OL, il prend très à coeur son rôle, au point de faire quelques dépassements de fonction en devenant, le temps d'une séquence, entraineur de l'équipe U17 des Gones.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs26
Buts8
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Corentin Tolisso, futur coach ?

Dans un extrait d'une vidéo publiée sur Youtube, laquelle met en lumière la formation lyonnaise et les liens entre les joueurs professionnels et l'académie, Corentin Tolisso revêt le costume de formateur avec l'équipe U17. Une vidéo dans laquelle on voit le capitaine des Gones donner des conseils tactiques aux jeunes lyonnais pendant leur entrainement. Des extraits qui donnent le sourire à de nombreux supporters de l'OL qui voient en Corentin Tolisso l'âme d'un futur entraineur.
« Il n'y a rien à dire sur la vidéo à part qu’un pro transmet sa passion et ses connaissances aux petits. Pas dans tous les clubs que le capitaine des pros prend ce temps-là. Capitaine exemplaire », « Futur coach », « Notre coach dans moins de 10 ans », peut-on notamment lire, en substances, sur X. Est-ce une vocation qui lui tient à coeur ? L'avenir nous le dira.
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pourquoi tu ris? ils ont deja pas mal de batiments de Paris grace a Sarko en quoi ce serait etrange?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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