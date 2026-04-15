OL : Tolisso entraîneur, début de la propagande

Joueur incontournable et capitaine émérite de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso prépare-t-il une reconvertion d'entraineur ? Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'OL, on le voit très à l'aise dans le rôle de formateur.

En revenant à l' Olympique Lyonnais , son club formateur, Corentin Tolisso a fait taire les sceptiques à son égard. Dans la capitale des Gaules, il a retrouvé une fraicheur physique intéressante, lui qui enchainait les pépins lorsqu'il était encore au Bayern Munich, au point de retrouver rapidement un rôle prépondérant sous le maillot lyonnais.

Aujourd'hui, il est un joueur incontournable de la formation de Paulo Fonseca, grâce notamment à son activité sur le terrain et son rôle de leader aussi bien sur le rectangle vert que dans le vestiaire. Capitaine de l'OL, il prend très à coeur son rôle, au point de faire quelques dépassements de fonction en devenant, le temps d'une séquence, entraineur de l'équipe U17 des Gones.

C. Tolisso France • Âge 31 • Milieu Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 7 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 26 Buts 8 Passes décisives 1 Jaune 5 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Corentin Tolisso, futur coach ?

Dans un extrait d'une vidéo publiée sur Youtube, laquelle met en lumière la formation lyonnaise et les liens entre les joueurs professionnels et l'académie, Corentin Tolisso revêt le costume de formateur avec l'équipe U17. Une vidéo dans laquelle on voit le capitaine des Gones donner des conseils tactiques aux jeunes lyonnais pendant leur entrainement. Des extraits qui donnent le sourire à de nombreux supporters de l'OL qui voient en Corentin Tolisso l'âme d'un futur entraineur.

« Il n'y a rien à dire sur la vidéo à part qu’un pro transmet sa passion et ses connaissances aux petits. Pas dans tous les clubs que le capitaine des pros prend ce temps-là. Capitaine exemplaire », « Futur coach », « Notre coach dans moins de 10 ans », peut-on notamment lire, en substances, sur X. Est-ce une vocation qui lui tient à coeur ? L'avenir nous le dira.