« L’équipe de France...» : Tolisso ne veut plus en parler

Buteur et très actif lors du match entre Lyon et Auxerre, même s'il est entré à la 60e minute, Corentin Tolisso a reconnu qu'il ne voulait plus parler de l'équipe de France après une grosse déception en mars dernier.

Lors de la récente trêve internationale, à la fin du mois de mars, l'équipe de France a battu le Brésil et la Colombie. Deux rencontres que Corentin Tolisso a regardées devant la télévision, puisqu'une nouvelle fois Didier Deschamps n'avait pas convoqué le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, pourtant auteur d'une saison de très haut niveau avec son club. Ce samedi, après la victoire de l'OL contre Auxerre, match durant lequel il a marqué le but qui a permis à Lyon de repasser devant au score, Corentin Tolisso a été interrogé par Sonny Anderson sur cette absence en équipe de France. L'occasion pour le joueur lyonnais de confirmer que ce sujet était toujours très sensible, même si cela fait bien longtemps que le sélectionneur national ne compte plus sur lui.

Tolisso a été choqué par Deschamps

Répondant sur Beinsports à l'ancien joueur brésilien de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a reconnu avoir été touché par son absence lors du dernier rassemblement des Bleus. « Franchement, j’ai été un peu déçu lors de la dernière sélection, car j’y croyais. Je me suis fait une promesse de ne plus en parler dans les médias Arrivera ce qui arrivera (...) Toi Sonny, et mon père, vous y croyez et vous avez le droit, mais moi je travaille », a confié le milieu de terrain de l'OL, visiblement décidé à ne pas trop en dire sur ce sujet très sensible alors que le Mondial 2026 débutera dans moins de deux mois. Il est vrai que Didier Deschamps a un choix conséquent à ce poste, mais l'absence de Corentin Tolisso serait tout de même cruelle après une telle saison de celui qui a été champion du monde en 2018.