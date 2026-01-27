ICONSPORT_253092_0057 (1)
John Textor - Olympique Lyonnais

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

OL27 janv. , 18:40
parQuentin Mallet
6
Encore actionnaire de l'Olympique Lyonnais via Eagle, John Textor est convié à l'Assemblée Générale du club qui aura lieu ce mercredi 28 janvier. Dans un communiqué, les Bad Gones ont fait savoir leur colère à l'idée de savoir qu'il pourrait être présent.
L'histoire entre John Textor s'est terminée encore plus mal qu'elle n'a commencé. Arrivé en grandes pompes avec des promesses tout aussi imposantes en tant que nouvel actionnaire majoritaire, l'homme d'affaires américain a fini par plomber les comptes de l'Olympique Lyonnais. A tel point que le club est passé très proche d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 l'été dernier, avant de laisser sa place à Michele Kang, laquelle a apporté des garanties financières qui ont permis de maintenir les Gones dans l'élite. Depuis, le club semble avancer dans le bon sens, le tout avec des investissements réfléchis et pertinents.
Et l'idée de revoir John Textor revenir à Lyon a de quoi agacer les supporters. Alors qu'il est attendu à l'Assemblée Générale du club au Groupama Stadium ce mercredi, les Bad Gones ont fait part de leur colère à l'égard de la présence de celui qu'ils nomment « cowboy de pacotille ».

John Textor n'est pas le bienvenu à Lyon

« En tant qu'actionnaire via Eagle, notre cowboy de pacotille pourrait être présent. Alors même que le travail de la Direction actuelle pour remonter la pente est en cours, l'idée de voir celui qui a failli couler notre Club venir se pavaner nous est insupportable, et nous espérons que tous les amoureux du Club partagent cet avis. (...) John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de notre Club. Encore une fois, son modèle de multipropriété est totalement opposé aux valeurs que nous défendons, encore plus quand il est porté par un tel escroc. Si jamais il venait donc à être présent, c'est le devoir et l'honneur de chaque actionnaire de lui signifier que sa place n'est pas, et n'a jamais été ici. Textor dehors ! », peut-on lire dans le communiqué du club.
Pour rappel, John Textor connait des temps particulièrement difficiles du côté de Botafogo, où les supporters n'en peuvent plus de lui, et est aussi en attente d'un procès en Angleterre contre Iconic, un fonds d'investissement américain à qui il doit plus de 90 millions d'euros depuis le rachat de l'OL.
6
Derniers commentaires

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

Grecs ?

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Sergio soit pas stupide il a quitter l’OL il est juste ds le groupe logique

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

On dirait vraiment un segpa sur chaque commentaire 😆

L’OL rendra hommage aux supporters du PAOK décédés ce mardi

respect

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

pas a lui non, a un groupement d'investisseurs q'il represente, textor n'a pas d'argent, sauf aux iles caimans!

