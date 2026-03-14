OM : Ces trois joueurs doivent être virés en fin de saison

L’OM a pris le meilleur sur l’AJ Auxerre ce vendredi soir en Ligue 1. Une courte victoire sans la manière qui ne rassure pas vraiment…

L’Olympique de Marseille a fait le nécessaire ce vendredi soir au Stade Vélodrome pour venir à bout d’Auxerre. Un but tardif d’Amine Gouiri aura suffi à offrir la victoire aux hommes d’Habib Beye. Mais que ce fut difficile une fois de plus pour créer du jeu et se montrer solide défensivement. Les Bourguignons ont été tout près de revenir au score, ce qui n’a pas vraiment rassuré les supporters ni les observateurs de l’ OM . Pour certains, le dernier recrutement estival phocéen est un échec total, à l’image de l’avis de Maxime Chanot, dépité par la situation sur la Canebière.

L'OM paye un recrutement raté ?

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a pas mâché ses mots : « La réalité, c’est limiter la casse. Mais il y a une réalité… Même s’il y a eu du bon en Ligue des champions notamment, toutes les recrues étaient en surchauffe. Les joueurs ne sont pas en mesure d’apporter du contenu. Kondogbia, Hojbjerg et Pavard sont finis ! Ils n’avancent plus pour l’OM. C’est tout, c’est la réalité. »

Même son de cloche pour Lionel Charbonnier, également présent sur le plateau : « C’est le recrutement qui ne va pas. On ne prend pas seulement en compte le niveau technique, il faut aussi du mental. Jouer à l’OM n’est pas la même chose que jouer à l’AJA. Aucun joueur n’a les caractéristiques pour évoluer à l’OM et apporter du plaisir. »

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Le calendrier à venir de l’OM s’annonce encore compliqué, avec deux prochains matchs en Ligue 1 face au LOSC et à Monaco, deux concurrents directs pour une place dans le top 4. Il faudra élever le niveau de jeu pour espérer tirer quelque chose de ces rencontres. Quoi qu’il en soit, Marseille a su prendre des points précieux, même si le spectacle sur le terrain n’a pas toujours été au rendez-vous.