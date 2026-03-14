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Pierre-Emile Hojbjerg

OM : Ces trois joueurs doivent être virés en fin de saison

OM14 mars , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM a pris le meilleur sur l’AJ Auxerre ce vendredi soir en Ligue 1. Une courte victoire sans la manière qui ne rassure pas vraiment…
L’Olympique de Marseille a fait le nécessaire ce vendredi soir au Stade Vélodrome pour venir à bout d’Auxerre. Un but tardif d’Amine Gouiri aura suffi à offrir la victoire aux hommes d’Habib Beye. Mais que ce fut difficile une fois de plus pour créer du jeu et se montrer solide défensivement. Les Bourguignons ont été tout près de revenir au score, ce qui n’a pas vraiment rassuré les supporters ni les observateurs de l’OM. Pour certains, le dernier recrutement estival phocéen est un échec total, à l’image de l’avis de Maxime Chanot, dépité par la situation sur la Canebière.

L'OM paye un recrutement raté ? 

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a pas mâché ses mots : « La réalité, c’est limiter la casse. Mais il y a une réalité… Même s’il y a eu du bon en Ligue des champions notamment, toutes les recrues étaient en surchauffe. Les joueurs ne sont pas en mesure d’apporter du contenu. Kondogbia, Hojbjerg et Pavard sont finis ! Ils n’avancent plus pour l’OM. C’est tout, c’est la réalité. »
Même son de cloche pour Lionel Charbonnier, également présent sur le plateau : « C’est le recrutement qui ne va pas. On ne prend pas seulement en compte le niveau technique, il faut aussi du mental. Jouer à l’OM n’est pas la même chose que jouer à l’AJA. Aucun joueur n’a les caractéristiques pour évoluer à l’OM et apporter du plaisir. »

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Le calendrier à venir de l’OM s’annonce encore compliqué, avec deux prochains matchs en Ligue 1 face au LOSC et à Monaco, deux concurrents directs pour une place dans le top 4. Il faudra élever le niveau de jeu pour espérer tirer quelque chose de ces rencontres. Quoi qu’il en soit, Marseille a su prendre des points précieux, même si le spectacle sur le terrain n’a pas toujours été au rendez-vous.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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