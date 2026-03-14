EdF : Adieu la France, Bouaddi choisit le Maroc

Grand espoir des équipes de jeunes en France, Ayyoub Bouaddi a pris la décision de représenter le Maroc à l’aube de la prochaine Coupe du monde. Un choix fort du Lillois et un coup dur à long terme pour les Bleus.

Joueur cadre de l’équipe de France espoirs et du LOSC à seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi semblait promis aux Bleus d’ici quelques mois avec les A. Didier Deschamps ne l’aurait certainement pas convoqué pour le Mondial, mais il y a fort à parier que Bouaddi aurait eu sa chance ensuite. Il n’aura finalement jamais la réponse puisque Foot Mercato révèle qu’Ayyoub Bouaddi a cédé aux sirènes de la fédération marocaine de football. Très actifs pour convaincre le joueur de Lille depuis de longs mois, les Lions de l’Atlas touchent au but.

Cette semaine s’est notamment tenue une réunion entre Mohamed Ouahbi, Fouzi Lekjaa, Ayoub Bouaddi et l’entourage du joueur du LOSC. Des échanges très constructifs et jugés positifs par la fédération marocaine de football, qui a présenté son projet au joueur et à ses proches. D’après certaines sources citées par le média, Ayyoub Bouaddi a même donné son accord total au Maroc pour représenter la sélection lors des prochaines échéances. Il devrait par conséquent figurer dans la liste des Lions de l’Atlas en mars prochain.

Bouaddi a choisi le Maroc

Si tout cela venait à se confirmer, Ayyoub Bouaddi devrait par conséquent disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec le maillot du Maroc sur le dos. Un coup dur à long terme pour l’équipe de France, qui perd assurément un milieu de terrain de grande qualité. A seulement 18 ans, le natif de Senlis compte déjà 55 matchs de Ligue 1, 9 matchs de Ligue des Champions et 9 matchs d’Europa League à son actif. Un bilan qui prouve qu’en dépit de son âge, Ayyoub Bouaddi est doté d’un talent et d’une maturité qui feront le bonheur du Maroc. Le finaliste de la dernière CAN peut se réjouir de frapper un très gros coup avec la venue quasiment actée du Lillois.