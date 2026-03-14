EdF : Adieu la France, Bouaddi choisit le Maroc

Honte de rien ces lyonnais alors qu'ils sont en L1 uniquement grâce à la ligue
Justifié ? T'arrives à le dire sans rougir ?!
Sinon tranquille le racisme décompléxé F01 ??!!!
ils vont bien finir par mettre une IA aux commentaires ... le mec aime le foot et puis voila. être supporter ou avoir une préférence au coup d'envoi n'empêche pas d'être objectif. encourager son équipe ou plutôt que de cracher sur l'adversaire. mais ça je sais que c'est compliqué ...
Depuis quand l'intention est jugée ? De mémoire chez nous même collée on nous sanctionne
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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