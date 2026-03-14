60 points de pénalité, Manchester City ne fera pas appel

Manchester City traverse une période de tourmente en Angleterre. Le club mancunien fait face à plus de 100 accusations de violations présumées des règles de fair-play financier de la Premier League entre 2018 et 2019, ce qui pourrait lui coûter très cher.

Le football anglais pourrait bientôt connaître un nouveau coup de tonnerre. Manchester City n’est pas encore tiré d’affaire dans ses affaires de violations présumées du fair-play financier. Le club a récemment été renvoyé devant une commission indépendante à l’issue d’une enquête de quatre ans sur sa conduite. Manchester City clame son innocence, mais reste loin d’être sauvé. Il est difficile de savoir quand le verdict sera rendu après son audience de fin 2024. En cas de culpabilité, le club pourrait encourir une lourde amende, une interdiction de recrutement et/ou une perte de points.

City peut craindre le pire ?

Il y a quelques heures, l’ancien directeur général d’Everton et d’Aston Villa, Keith Wyness, a notamment indiqué à Football Insider que Manchester City pourrait accepter une perte de points pouvant aller jusqu’à 60 unités. L’idée serait ensuite de faire appel du jugement, ce qui pourrait conduire à une réduction de ce nombre de points. Quoi qu’il en soit, cela serait perçu comme un aveu des Skyblues quant aux accusations portées contre eux. Reste à savoir ce que cela impliquerait aussi pour l’équité sportive durant la période concernée.

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En attendant d'en savoir plus sur le sujet, Manchester City devra terminer sa saison du mieux possible. Pour l’instant, on ne peut pas dire que les pensionnaires de l’Etihad Stadium impressionnent. Les Mancuniens sont distancés par Arsenal en tête de la Premier League et viennent de subir une sévère défaite face au Real Madrid en Ligue des champions. Tout n’est pas encore perdu, mais les espoirs de titre pourraient rapidement s’envoler. Cela dit, City est qualifié pour la finale de la League Cup face à Arsenal et peut encore viser la FA Cup.