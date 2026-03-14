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Endrick

OL : Endrick et Madrid, une rencontre secrète à Vigo

OL14 mars , 12:40
parMehdi Lunay
1
Endrick a fait du Endrick face au Celta Vigo. L'attaquant a énormément tenté sa chance, marquant un but en fin de match. Pour Daniel Riolo, le Brésilien est trop personnel et gêne clairement l'OL. Les émissaires du Real Madrid pensent tout le contraire.
Prêté à Lyon par le Real Madrid, Endrick veut se montrer au maximum pour aller à la Coupe du monde avec le Brésil. Cette obsession n'est pas toujours positive. L'attaquant de 19 ans monopolise un peu trop le ballon par moments et tire au but dès que possible. Une stratégie qui peut irriter ses coéquipiers et les supporters lyonnais surtout quand une meilleure solution est possible par la passe. Face au Celta Vigo jeudi soir, l'OL a pu profiter de cette spontanéité malgré tout. Endrick a arraché l'égalisation sur une tentative relâchée par le gardien adverse.

Le Real a adoré le match d'Endrick

Cela n'a pas suffi à calmer certains de ses détracteurs. Sur RMC, Daniel Riolo s'en est pris au prodige brésilien. « Endrick me casse la tête, il me fatigue et je ne pensais pas qu'il me fatiguerait si vite. Je me demande si à un moment, il ne va pas plomber des matchs à vouloir tout faire tout seul », a lâché le polémiste dans l'After Foot après Celta Vigo-Lyon. Un avis négatif qui n'était pas partagé par le Real Madrid, bien au contraire.
Selon le site Defensa Central, les Merengue ont envoyé un émissaire pour superviser la rencontre du joueur prêté aux Gones. Ce représentant du club a été charmé par la prestation de l'attaquant lyonnais. Il est venu féliciter le Brésilien à l'issue du huitième de finale aller de Ligue Europa. L'envie et l'activité du buteur plaisent au sein de la Maison Blanche, qui le suit de près depuis son arrivée en France. Malgré les critiques et les limites de son jeu, Endrick est sur la bonne voie pour revenir à Madrid en force l'été prochain.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

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La Liga

2025/2026
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Rouge1
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Ligue 1

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Copa Del Rey

2025/2026
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