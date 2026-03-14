Bordeaux lâche officiellement un groupe de supporters

Dans un communiqué officiel publié ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé leur décision de ne plus reconnaître le groupe des supporters North Gate Bordeaux.

« Le FC Girondins de Bordeaux tient à réaffirmer son attachement indéfectible aux valeurs de respect, de responsabilité et de sécurité qui doivent prévaloir dans et autour de ses rencontres. À la suite des incidents survenus récemment et des décisions judiciaires rendues à l’encontre de plusieurs individus identifiés comme appartenant au groupe de supporters « North Gate Bordeaux », le club a pris la décision de ne plus reconnaître officiellement ce groupe en tant qu’association de supporters du FC Girondins de Bordeaux.

Les comportements constatés et les faits ayant conduit à la condamnation de certains de leurs membres sont incompatibles avec les valeurs que le club entend défendre et promouvoir. Le FC Girondins de Bordeaux continuera à travailler avec les supporters qui soutiennent l’équipe dans un esprit de respect, de ferveur positive et de responsabilité, et restera pleinement engagé aux côtés des autorités et des instances du football pour garantir la sécurité de tous lors des rencontres. Le club remercie l’ensemble de ses supporters qui, chaque semaine, encouragent les Marine et Blanc dans un cadre respectueux et fidèle à l’histoire et à l’identité des Girondins » écrit le club au scapulaire sur son site officiel.