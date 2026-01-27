OL : Orel Mangala sur le départ, ça s'accélère

L’OL n’en a pas encore terminé avec son mercato hivernal. Du côté des départs, Orel Mangala pourrait bien quitter la France pour rejoindre l’Italie.

À Lyon, tout va bien en ce début d’année 2026. La formation entraînée par Paulo Fonseca enchaîne les bons résultats et peut logiquement nourrir de belles ambitions pour les prochaines semaines. En plus du bon travail effectué sur le terrain, l’ OL parvient également à tirer son épingle du jeu sur le marché des transferts hivernal.

L’effectif est désormais étoffé, peut-être même un peu trop. Dans ce contexte, Orel Mangala pourrait quitter le navire rhodanien d’ici la fin du mois de janvier. En Italie, un club se montre particulièrement intéressé par son profil : la Fiorentina.

Mangala, départ prochain de l'OL ?

Selon des informations relayées par TuttoMercatoWeb, la Fiorentina étudie en effet la possibilité de passer à l’action pour le milieu de terrain belge de l’Olympique Lyonnais. Avant cela, le club florentin souhaite finaliser le départ de Nicolussi Caviglia, un dossier qui n’est pas encore bouclé.

Orel Mangala reste toutefois un profil qui intéresse fortement la Fio. Encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2028, le natif de Bruxelles peine à s’imposer dans le Rhône sous les ordres de Paulo Fonseca. Les Gones estiment aujourd’hui sa valeur à environ 10 millions d’euros, eux qui l’avaient recruté pour plus de 20 millions d’euros en 2024.

Reste à savoir si la Fiorentina sera en mesure de s’aligner sur le montant demandé ou si la piste d’un prêt sera privilégiée.

Orel Mangala souhaite en tout cas continuer à monter en puissance. Peu épargné par les blessures, le milieu belge veut se donner toutes les chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec la sélection de Belgique.

Si l’OL affiche une très belle dynamique, la situation est en revanche bien différente du côté de la Fiorentina, actuellement 18e de Serie A et promise à une lutte pour le maintien jusqu’au bout de la saison.