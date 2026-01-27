OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds

Décevant lors de la première partie de saison, Martin Satriano n’a pas fait de vieux os à Lyon. Prêté à Getafe, l’international uruguayen semble bien plus à l’aise sur les pelouses de Liga.

Recruté par l’OL dans l’urgence afin de compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal l’été dernier, Martin Satriano n’a pas eu le rendement espéré dans la capitale des Gaules. Même s’il a été utilisé par Paulo Fonseca faute de solutions, l’attaquant uruguayen n’a pas convaincu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Avec l’arrivée d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid, le club rhodanien a fait le choix de se séparer de Martin Satriano cet hiver.

L’ex-buteur du Stade Brestois a été prêté à Getafe et contre toute attente, ses débuts en Liga sont excellents. Titulaire face à Gérone lundi en clôture de la 21e journée, l’ancien buteur de l’OL a brillé. Journaliste pour Marca, Adrián Blanco s’est montré très élogieux à l’égard de Martin Satriano.

« Il a été le meilleur joueur de Getafe. Il récupère les ballons dos au jeu, effectue des appels de balle et s’engage à fond dans les duels. Petit à petit, Getafe a égalisé grâce à une action dont il est à l’origine. Il ne lui manque qu’une chose, que l’équipe lui fournisse des centres dans la surface pour qu’il puisse marquer des buts » explique sur X le journaliste de Marca qui suit Getafe.

La preuve que pour Martin Satriano, il s’agissait aussi d’une question de confiance et de contexte puisque le buteur passé par l’Inter Milan et le RC Lens semble davantage s’épanouir en Liga dans un club qui n’aspire pas à jouer le haut du classement. Tout le monde est content finalement puisque de son côté, l’OL ne regrette pas une seconde d’avoir fait partir Martin Satriano cet hiver.

Le club rhodanien n’a aucune raison de pleurer le départ de son ancien attaquant uruguayen alors qu’un certain Endrick cartonne depuis son arrivée avec 4 buts et 1 passe décisive en seulement 3 matchs toutes compétitions confondues. Une réussite insolente de la part du Brésilien à laquelle il faut ajouter l’efficacité redoutable de joueurs tels que Pavel Sulc ou Afonso Moreira, eux aussi précieux pour l’OL dans le secteur offensif ces derniers temps.