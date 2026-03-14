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OL : Saison quasiment finie pour Rémi Himbert

OL14 mars , 13:20
parCorentin Facy
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En grande forme ces dernières semaines, Rémi Himbert s’est blessé à la cheville contre le Celta Vigo. L’attaquant de l’OL va être absent entre 6 et 8 semaines.
L’Olympique Lyonnais retenait son souffle depuis jeudi, et la blessure à la cheville de Rémi Himbert. L’attaquant des Gones, sorti sur blessure face aux Espagnols en Europa League dans la semaine, a sérieusement été touché. La preuve, Paulo Fonseca a dévoilé une très mauvaise nouvelle ce samedi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du Havre. L’entraîneur de l’OL a confié que son attaquant de 18 allait manquer entre 6 et 8 semaines de compétition. Autrement dit, sa saison est quasiment terminée alors que la dernière journée de Ligue 1 est programmée le 26 mai prochain (à domicile face à Lens pour Lyon). Un énorme coup dur pour Paulo Fonseca et pour Rémi Himbert, lequel venait de signer son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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