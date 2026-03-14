OL : Saison quasiment finie pour Rémi Himbert

OL : La star de Canal+ dément être supporter de Lyon

ils vont bien finir par mettre une IA aux commentaires ... le mec aime le foot et puis voila. être supporter ou avoir une préférence au coup d'envoi n'empêche pas d'être objectif. encourager son équipe ou plutôt que de cracher sur l'adversaire. mais ça je sais que c'est compliqué ...