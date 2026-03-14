OL : Saison quasiment finie pour Rémi Himbert

Honte de rien ces lyonnais alors qu'ils sont en L1 uniquement grâce à la ligue
Justifié ? T'arrives à le dire sans rougir ?!
Sinon tranquille le racisme décompléxé F01 ??!!!
ils vont bien finir par mettre une IA aux commentaires ... le mec aime le foot et puis voila. être supporter ou avoir une préférence au coup d'envoi n'empêche pas d'être objectif. encourager son équipe ou plutôt que de cracher sur l'adversaire. mais ça je sais que c'est compliqué ...
Depuis quand l'intention est jugée ? De mémoire chez nous même collée on nous sanctionne
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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𝗥𝗘𝗠𝗜 𝗛𝗜𝗠𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗦𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́𝗘 ❌ En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé une entorse sévère pour notre jeune attaquant. Sa durée d'indisponibilité pourrait atteindre 8 semaines... soit quasiment à la fin de la