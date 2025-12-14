L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

16e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Monaco : 1-0.

But : Greenwood (82e) pour l’OM.

Sauvé à deux reprises par la VAR et délivré par Mason Greenwood en toute fin de rencontre, l’Olympique de Marseille a remporté un match plus qu’important contre l’AS Monaco (1-0).

Débutée avec quelques minutes de retard à cause d’un nuage de fumigènes provoqué par les supporters marseillais , cette rencontre partait plutôt bien pour les Marseillais. En effet, Aubameyang se procurait la première occasion dangereuse (6e), mais Hradecky se montrait décisif comme face à Weah (20e). Après ce bon départ, Marseille voyait Monaco reprendre du poil de la bête avant la pause, puisque Minamino faisait chauffer les gants de Rulli (42e) avant qu’Hojbjerg ne sauve l’OM sur sa ligne après un tir de Balogun (43e). Suite à une première période équilibrée, Marseille et Monaco rentraient donc dos à dos à la pause (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, l’ASM continuait de prendre l’ascendant sur l’OM. Le club du Rocher pensait même ouvrir la marque avant l’heure de jeu, mais le joli but de Camara était finalement refusé pour un hors-jeu de Balogun sur la première ouverture, alors que l’attaquant monégasque ne faisait pas action de jeu (51e)...

Un petit cadeau arbitral pour l’OM, qui se reprenait avec O’Riley (56e). Rulli sauvait ensuite les siens (74e), puis Balogun pensait à son tour ouvrir la marque mais sa réalisation était refusée par la VAR pour un hors-jeu (80e). Suite à ce deuxième sauvetage arbitral, Marseille réalisait un petit hold-up puisque Greenwood, à la réception d’un centre en retrait d’Hojbjerg, faisait chavirer le Vélodrome d’un tir puissant en pleine lucarne (1-0 à la 82e). En fin de match, Rulli puis Aguerd sauvaient miraculeusement l' OM sur une grosse action monégasque (90e). Malgré un final ultra-tendu, l'OM résistait jusqu'au bout et s'imposait donc assez miraculeusement face à l'ASM (1-0).

Grâce à cette victoire au forceps, l’OM de Roberto De Zerbi remonte à la troisième place de la Ligue 1 en revenant à quatre points du PSG et cinq de Lens dans la course au titre. De son côté, le Monaco de Sébastien Pocognoli s’enfonce dans le ventre mou du championnat à la neuvième place, à quatre points du Top 5.