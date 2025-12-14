L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

Même qu il fait pas action de jeu mais il peut très bien gêné la vision de rulli
C a moi que tu parles ???
Balogum il gené la vision de rulli
Un HJ passif ca veux dire qu'il fait pas action de jeu, mais il peut très bien créer une faute illicite c'est a dire gêné un joueur c'est pour cette raison que la var a refusé le but, pour faute illicite
En tout cas L OM a eu un peu de chance, Monaco c'est costaud, le 3 janvier Lyon ils vont souffrir a Monaco pour la reprise
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
C'est la pause, les deux équipes sont dos à dos. 45' | 0⃣-0⃣ #OMASM
⏱️ 90’ | #OMASM 1️⃣-0️⃣ 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐏𝐑𝐄́𝐂𝐈𝐄𝐔𝐒𝐄 ✅ Délivrés par 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 dans les derniers instants d’une rencontre à haute intensité, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’imposent face au club de la principauté, de quoi finir l’année en beauté 🤩 📆