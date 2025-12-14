ICONSPORT_279966_0287

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !

Difficile de passer un week-end sans une grosse polémique sur l’arbitrage en France.
L’OM s’est imposé ce dimanche soir face à Monaco sur le score de 1-0, mais les Monégasques se demandent encore comment leur ouverture du score signé Lamine Camara n’a pas été validée par M. Letexier. Sur la frappe du milieu de terrain, rien à redire à priori. C’est sur le premier temps de l’action, avec l’appel de balle de Folarin Balogun, que l’arbitre assistant décide de lever son drapeau. Une décision suivie ensuite par la VAR, qui a confirmé ce hors-jeu et ce but refusé. L’Américain est estimé comme faisant action de jeu car il est au contact de Nayef Aguerd, tout en étant en position illicite. Un vaste débat sur lequel vous pouvez vous faire un avis sur la vidéo ci-dessus.

Derniers commentaires

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !

Même qu il fait pas action de jeu mais il peut très bien gêné la vision de rulli

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !

C a moi que tu parles ???

L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

Balogum il gené la vision de rulli

OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?

Un HJ passif ca veux dire qu'il fait pas action de jeu, mais il peut très bien créer une faute illicite c'est a dire gêné un joueur c'est pour cette raison que la var a refusé le but, pour faute illicite

OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?

En tout cas L OM a eu un peu de chance, Monaco c'est costaud, le 3 janvier Lyon ils vont souffrir a Monaco pour la reprise

