ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé - Real Madrid

Liga : Mbappé et Rodrygo sauvent le Real Madrid

Liga14 déc. , 22:56
parAlexis Rose
0
16e journée de Liga :
Stade de Mendizorrotza.
Alavés - Real Madrid : 1-2.
Buts : Carlos Vicente (69e) pour Alavés ; Mbappé (24e), Rodrygo (76e) pour le Real Madrid.
Grâce à cette victoire dans la douleur, le Real de Xabi Alonso conforte sa deuxième place en Liga et revient à quatre points du Barça dans la course au titre.
0
