Cristiano Ronaldo se trouve un nouveau job

Cristiano Ronaldo raccrochera prochainement les crampons après une carrière exceptionnelle. Le génie portugais prépare déjà l’après-football et ne serait pas opposé à l’idée de se lancer dans le cinéma.

Cristiano Ronaldo ambitionne encore de marquer l’histoire du football saoudien, mais aussi celle de la sélection portugaise dans les mois à venir. CR7 rêve notamment de remporter la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Une fois cet objectif passé, l’ancien joueur du Real Madrid fera le point sur la suite de sa carrière. À 40 ans, Cristiano Ronaldo est conscient que son aventure au plus haut niveau touche à sa fin. Heureusement pour lui, les projets ne manquent pas pour l’après-carrière, et il pourrait notamment faire ses premiers pas sur grand écran.

Cristiano Ronaldo prêt à relever un nouveau défi

Selon Vin Diesel, la possibilité est en effet réelle pour CR7 de jouer dans le prochain Fast and Furious. Via un post sur Instagram, l'acteur a déclaré : « Tout le monde nous a demandé s’il serait dans la mythologie Fast… Je dois vous dire que c’est un vrai. Nous avons écrit un rôle pour lui… ». Reste à savoir ce que pourrait proposer Cristiano Ronaldo dans ce onzième opus de Fast and Furious.

C. Ronaldo Portugal • Âge 40 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 9 Buts 8 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En attendant d'en savoir plus sur cette collaboration quelque peu insolite, le joueur d'Al-Nassr a du travail pour monter en puissance avant la Coupe du monde 2026. Le Portugal sera un candidat plus que crédible au titre mais CR7 s'est récemment mis pas mal de pression sur les épaules suite à des déclarations polémiques et une présence aux Etats-Unis avec une délégation saoudienne. Pour rappel, les Lusitaniens ont hérité dans leur groupe au Mondial américain de l'Ouzbékistan, de la Colombie et d'un barragiste qui n'est pas encore connu. Très abordable sur le papier et certainement de quoi donner envie à Ronaldo de planter des buts rapidement pour se mettre en confiance.