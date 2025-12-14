ICONSPORT_278257_0029

PSG : Coup de froid pour Chevalier, la Russie l’annonce

PSG14 déc. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Changement de gardien en vue pour le PSG ? Matvey Safonov a répondu présent, et Lucas Chevalier va finir par céder sa place. Les experts russes n'en doutent pas une seconde.
Matvey Safonov va-t-il réussir à semer le doute dans l’esprit de Luis Enrique ? Dans celui des supporters du PSG, c’est déjà le cas car on aimerait bien voir le Russe avoir plus de temps de jeu au détriment d’un Lucas Chevalier qui n’a pas réussi à faire l’unanimité sur ses premiers mois à Paris. Mais Luis Enrique n’a pas laissé beaucoup de place au suspense, assurant que l’intermède de l’ancien de Krasnodar ne dépasserait pas les trois matchs, ceux pendant lesquels Chevalier a soigné sa cheville.

Safonov a semé le doute, il va passer devant

L’ex-lillois est attendu comme titulaire pour le prochain match de Coupe Intercontinentale contre Flamengo ce mercredi. Mais la pression monte forcément sur le Français, vu que Safonov a réalisé trois bonnes prestations ces dernières semaines. Et s’il va retrouver le banc, ce n’est peut-être pas pour longtemps estime-t-on du côté de la Russie.
Dans le média russe « Championnat », Sergey Tashuyev, entraineur confirmé du championnat local, a invité son compatriote à ne pas se décourager et à passer devant Chevalier à la prochaine occasion. « Matvey va une nouvelle fois avoir sa chance et l’occasion de prouver sa valeur. Il a déjà fait un premier pas vers un changement de statut au PSG, pour devenir le titulaire. Il doit désormais  travailler encore plus dur, et je pense que Safonov n’aura aucun problème pour finir par s’imposer », a livré le technicien russe, pour qui la différence de niveau avec Chevalier ne fera aucun doute sur le long terme. 
Pour le moment, ce n’est pas l’avis de Luis Enrique, pour qui son numéro 1 est clairement défini. Mais lors des matchs couperets, Lucas Chevalier sera scruté de près, et Safonov a en tout cas déjà montré qu’il pouvait être une alternative viable en cas de problème récurrent avec l’ancien lillois.
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 26 Gardien

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
cristiano ronaldo un record mais zero titre en arabie saoudite iconsport 265588 0009 397694
Foot Mondial

Cristiano Ronaldo se trouve un nouveau job

ICONSPORT_275044_0303
Liga

Liga : Mbappé et Rodrygo sauvent le Real Madrid

Greenwood OM ASM
Ligue 1

L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Fil Info

14 déc. , 23:00
Cristiano Ronaldo se trouve un nouveau job
14 déc. , 22:56
Liga : Mbappé et Rodrygo sauvent le Real Madrid
14 déc. , 22:50
L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco
14 déc. , 22:49
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée
14 déc. , 22:33
OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?
14 déc. , 21:30
FCN : Will Still a refusé Nantes, il donne la raison
14 déc. , 21:00
OM-Monaco commence avec 15 minutes de retard
14 déc. , 21:00
L’OL dans le Top 5, Niakhaté sort le champagne

Derniers commentaires

OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Oui c'est ça Monaco ne veut pas marquer 🤣

OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?

T’as phrase veut tout dire « hors jeux passif ça peut se siffler «  ça peut…ça veut dire quoi ???

OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Oui c'est ça Monaco ne veut pas marquer 🤣

L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

Non mais Rulli a de la chatte mais pas le gardien monégasque qui détourne un tir à la 5ème minute du pouce à bout portant. Laisse le rager et rigole de lui tranquillou. :)

L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

La VAR était carrément en panne jvois pas d'autre explication il n'a rien vérifié sur des choses si importantes. Incroyable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading