PSG : Coup de froid pour Chevalier, la Russie l’annonce

Changement de gardien en vue pour le PSG ? Matvey Safonov a répondu présent, et Lucas Chevalier va finir par céder sa place. Les experts russes n'en doutent pas une seconde.

Matvey Safonov va-t-il réussir à semer le doute dans l’esprit de Luis Enrique ? Dans celui des supporters du PSG , c’est déjà le cas car on aimerait bien voir le Russe avoir plus de temps de jeu au détriment d’un Lucas Chevalier qui n’a pas réussi à faire l’unanimité sur ses premiers mois à Paris. Mais Luis Enrique n’a pas laissé beaucoup de place au suspense, assurant que l’intermède de l’ancien de Krasnodar ne dépasserait pas les trois matchs, ceux pendant lesquels Chevalier a soigné sa cheville.

Safonov a semé le doute, il va passer devant

L’ex-lillois est attendu comme titulaire pour le prochain match de Coupe Intercontinentale contre Flamengo ce mercredi. Mais la pression monte forcément sur le Français, vu que Safonov a réalisé trois bonnes prestations ces dernières semaines. Et s’il va retrouver le banc, ce n’est peut-être pas pour longtemps estime-t-on du côté de la Russie.

Dans le média russe « Championnat », Sergey Tashuyev, entraineur confirmé du championnat local, a invité son compatriote à ne pas se décourager et à passer devant Chevalier à la prochaine occasion. « Matvey va une nouvelle fois avoir sa chance et l’occasion de prouver sa valeur. Il a déjà fait un premier pas vers un changement de statut au PSG, pour devenir le titulaire. Il doit désormais travailler encore plus dur, et je pense que Safonov n’aura aucun problème pour finir par s’imposer », a livré le technicien russe, pour qui la différence de niveau avec Chevalier ne fera aucun doute sur le long terme.

Pour le moment, ce n’est pas l’avis de Luis Enrique, pour qui son numéro 1 est clairement défini. Mais lors des matchs couperets, Lucas Chevalier sera scruté de près, et Safonov a en tout cas déjà montré qu’il pouvait être une alternative viable en cas de problème récurrent avec l’ancien lillois.