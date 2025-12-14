FCN : Will Still a refusé Nantes, il donne la raison

Le sous disabt
sauf que champion. nul n est dit que c est le HJ qui est signalé. mais c cool. pour 1X que c est dans ce sens.....
Je reconnais que lorsque la VAR fait son boulot, c'est de suite bien mieux. Quand il y a HJ, il y a HJ. Et si tu es objectif, sur les 4 buts annulés, un seul prête à discussion.
Un joueut qui fait un appel dans la zone de jeu ne fait pas HJ? C'est nouveau? Du coup la défense doit l'ignorer?
Après pour le règlement on en sais rien, chaque année y a des petites modifications sur le règlement sans que nous les supporters qu on le sache, si l arbitre a refusé le but de Monaco y a bien une raison , il faut juste attendre le rapport du patron des arbitres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨 « 𝗖𝗘 𝗡’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗜𝗗𝗘́𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗢𝗜. » ❌ Will Still 🇧🇪 confirme avoir décliné le poste d’entraîneur du FC Nantes. « J’ai envie de penser à ma carrière, de faire le bon choix. 𝗝𝗲 𝗻𝗲 𝘃𝗲𝘂𝘅 𝗽𝗮𝘀 𝗺𝗲 𝗷𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘂𝗻