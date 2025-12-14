ICONSPORT_271916_0003
Will Still - entraîneur

FCN : Will Still a refusé Nantes, il donne la raison

FC Nantes14 déc. , 21:30
parAlexis Rose
0
Approché par la famille Kita pour reprendre les rênes du FC Nantes la semaine passée, Will Still a finalement refusé le challenge jaune et vert pour une raison bien précise.
Englué dans le fond du classement de la Ligue 1, avec une avant-dernière place à quatre longueurs du premier non-relégable Le Havre, Nantes a changé d’entraîneur la semaine dernière. Exit Luis Castro, qui n’avait pas réussi à construire son projet chez les Canaris, avec lesquels il n’avait remporté que deux matchs depuis le début de la saison. Désormais, place à Ahmed Kantari, ancien adjoint d’Antoine Kombouaré la saison dernière à Nantes, qui a d’ailleurs complètement raté sa première à Angers vendredi (1-4).
Mais l’ancien entraîneur de Valenciennes aurait pu ne jamais s'asseoir sur le banc de Nantes, sachant qu’avant lui, la famille Kita a tout fait pour faire venir Will Still. Libre de tout contrat depuis son limogeage de Southampton en novembre dernier, l’ancien coach de Lens ou de Reims a finalement refusé le défi nantais pour une raison bien précise.

« Je préfère prendre un peu de recul »

« Nantes, ce n’était pas un timing idéal. Je voulais prendre un staff, des personnes, dont mon frère. Je ne voulais pas me jeter dans un truc où je ne connaissais pas la situation, où je n’avais pas le contrôle de tout. J’ai remercié la famille Kita, mais pour la suite de ma carrière, je préfère prendre un peu de recul. La prochaine étape sera ce qu’elle sera. Jouer à la Beaujoire, oui, c’est quelque chose. De façon égoïste, j’ai envie de penser à ma carrière et de faire le bon choix, avec assez de recul. Je ne suis pas fermé à quoi que ce soit, le choix de partir de Lens était purement personnel, je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. J’ai quitté Lens uniquement pour des raisons personnelles. Ma femme a passé 10 jours dans le coma, j’étais arrivé à un moment où j’avais besoin d’avoir du calme. J’ai rencontré Southampton, je pensais que c’était le bon package. Peut-être que je n’aurais pas dû reprendre un travail et plutôt prendre une pause… », a lancé, sur Canal+, le manager belge de 33 ans, qui pourrait avoir une seconde chance du côté de Nantes si Kantari n’arrive pas inverser la tendance dans les semaines à venir malgré un mercato qui s’annonce chaud bouillant à la Jonelière…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

