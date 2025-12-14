OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?

Etonnante décision dans le match entre l'OM et Monaco, avec un but refusé aux Monégasques qui n'a pas vraiment d'explication convaincante.

Dans un match animé en seconde période, l’AS Monaco pensait avoir fait la très bonne opération avec l’ouverture du score de Lamine Camara. D’une frappe rectiligne, le milieu de terrain avait trompé Rulli mais son but a été immédiatement annulé pour hors-jeu. Une décision que personne n’a compris, dans le stade ou devant sa télé.

Un défenseur couvre largement sur le tir, et sur l’ouverture au début de l’action, Folarin Balogun est bien hors-jeu, mais le ballon ne va pas vers lui et l’Américain s’en désintéresse. La décision de M. Letexier est pour le moment inexpliquée, mais les suiveurs de la rencontre n’ont pas masqué leur grand étonnement. A moins d’une explication qui permette d’y voir plus clair, ce sera un mystère ou un scandale qui risque de faire parler dans les prochains jours.