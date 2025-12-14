OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?

Même qu il fait pas action de jeu mais il peut très bien gêné la vision de rulli
C a moi que tu parles ???
Balogum il gené la vision de rulli
Un HJ passif ca veux dire qu'il fait pas action de jeu, mais il peut très bien créer une faute illicite c'est a dire gêné un joueur c'est pour cette raison que la var a refusé le but, pour faute illicite
En tout cas L OM a eu un peu de chance, Monaco c'est costaud, le 3 janvier Lyon ils vont souffrir a Monaco pour la reprise
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Le hors jeu sifflé contre Monaco... Vaut mieux rien dire. #OMASM
Le hors jeu passif ça se siffle maintenant ??? Letexier toujours en pleine forme 🙄
Encore une situation d’arbitrage lunaire.