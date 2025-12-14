OM-Monaco commence avec 15 minutes de retard

Grosse ambiance au Vélodrome ce dimanche soir, mais toujours aucun match sur la pelouse. Les 22 acteurs sont sur le terrain mais les fumigènes ont envoyé un nuage de fumée qui n’arrive pas à s’échapper du stade du Boulevard Michelet.

Finalement, à l’approche de 21h, la vision s’est un peu éclaircie et l’arbitre de la rencontre a fini par donner le coup d’envoi de cette rencontre très attendue.