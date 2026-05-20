OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

L'OL va devoir vendre un ou des joueurs durant le mercato estival 2026. Mais, avant même de passer devant la DNCG, Lyon aura probablement vendu Tanner Tessmann et pourra ainsi tenir ses engagements.

Tessmann va remplir les caisses de l'OL

Rappelant que l'Olympique Lyonnais avait refusé de vendre Tanner Tessmann à l'Atlético de Madrid, Diego Simeone voulant associer le joueur de l'OL à son compatriote, Johnny Cardoso, cette fois le club rhodanien ne refusera pas une offre si elle est à la hauteur de ses exigences financières. En début de semaine, Football Insider avait révélé l'intérêt conjoint de Leeds et de Brentford pour le milieu de terrain international nord-américain de l'Olympique Lyonnais. Avec la seule vente de ce dernier, l'OL pourra donc avancer tranquillement vers son rendez-vous avec la DNCG sans craindre quoi que ce soit, puisque le club de Michele Kang aura tenu ses promesses. Cependant, après Tanner Tessmann, Lyon ne se contentera pas de ce seul départ, L'Equipe révélant que l'OL a prévu de vendre pour près de 60 millions d'euros. Mais le club pourra ensuite prendre son temps pour procéder à des départs, en attendant notamment le résultat du 3e tour de qualification et du barrage pour la Ligue des champions.