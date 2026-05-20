tessmann va quitter l'OL
Tassmann Olympique Lyonnais

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

OL20 mai , 12:20
parClaude Dautel
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L'OL va devoir vendre un ou des joueurs durant le mercato estival 2026. Mais, avant même de passer devant la DNCG, Lyon aura probablement vendu Tanner Tessmann et pourra ainsi tenir ses engagements.
Hugo Guillemet l'a précisé dans L'Équipe, l'Olympique Lyonnais va devoir vendre avant le passage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion à la fin du mois de juin. L'objectif est de faire entrer 20 millions d'euros dans les caisses lyonnaises d'ici un mois. Pour le club de Michele Kang, cela risque d'être rapidement réglé car un joueur de Paulo Fonseca suscite un énorme intérêt, Tanner Tesmmann. Depuis quelques jours, l'international nord-américain est évoqué en Premier League, mais l'Olympique Lyonnais a fixé un prix bien supérieur à la valorisation de Tessmann sur Transfermarkt, à savoir 10 millions d'euros. Tom Bogert, journaliste pour The Athletic, confirme que les dirigeants de l'OL sont prêts à laisser partir le milieu de terrain, mais pour une somme estimée entre 20 et 25 millions d'euros.

Tessmann va remplir les caisses de l'OL

Rappelant que l'Olympique Lyonnais avait refusé de vendre Tanner Tessmann à l'Atlético de Madrid, Diego Simeone voulant associer le joueur de l'OL à son compatriote, Johnny Cardoso, cette fois le club rhodanien ne refusera pas une offre si elle est à la hauteur de ses exigences financières. En début de semaine, Football Insider avait révélé l'intérêt conjoint de Leeds et de Brentford pour le milieu de terrain international nord-américain de l'Olympique Lyonnais. Avec la seule vente de ce dernier, l'OL pourra donc avancer tranquillement vers son rendez-vous avec la DNCG sans craindre quoi que ce soit, puisque le club de Michele Kang aura tenu ses promesses. Cependant, après Tanner Tessmann, Lyon ne se contentera pas de ce seul départ, L'Equipe révélant que l'OL a prévu de vendre pour près de 60 millions d'euros. Mais le club pourra ensuite prendre son temps pour procéder à des départs, en attendant notamment le résultat du 3e tour de qualification et du barrage pour la Ligue des champions.
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18 octobre 2025 : « On va gagner la Ligue des Champions ! » https://www.instagram.com/reel/DP98WNVjcVp/ 3 avril 2026 : « OM : “Un club comme l'OM se doit d'être chaque année en Ligue des champions”, explique Gouiri » https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/video-om-un-club-comme-l-om-se-doit-d-etre-chaque-annee-en-ligue-des-champions-explique-gouiri_VN-202604030518.html

« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

Mon dieu Sergio......Lille n'a ABSOLUMENT pas laissé Auxerre gagné! Auxerre a largement mérité son maintien sur le terrain!!

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

Tiens la souillure aux manettes 😂

Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Et pourquoi ne pas dire pourquoi il était revenu en Normandie . C'est d'une vilainie sans nom vôtre article ..

Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

Parfait et on prend Matheus ! ou Bouaddi ou que sais je, mais je signe direct !

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