Le PSG mise sur Safonov, à priori
Diogo Costa au PSG, brutal démenti

Diogo Costa au PSG, l'annonce qui va faire mal

PSG20 mai , 13:00
parClaude Dautel
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Matvei Safonov donne satisfaction à Luis Enrique, mais on prête l'intention au PSG de recruter Diogo Costa, le gardien de but de Porto et du Portugal. Une version déjà démentie.
Un an après avoir dépensé 40 millions d'euros, plus des bonus, pour faire venir Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain a fait de Matvei Safonov son gardien de but titulaire. Et pour l'instant, le portier russe réussit à faire oublier Gianluigi Donnarumma, même si le bilan sera fait après la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Cependant, des rumeurs circulent actuellement sur l'intérêt des champions de France et d'Europe pour Diogo Costa, le gardien de but du FC Porto, lequel a une clause libératoire de 60 millions d'euros. Du côté du PSG, même si Luis Enrique fait confiance à Matvei Safonov, Luis Enrique aurait le désir de faire signer un gardien de but expérimenté et au style plus académique, le Russe ayant parfois des gestes techniques qui le surprennent. Ce mercredi, le dossier Diogo Costa prend cependant un gros coup de frein.

Porto n'a aucun contact avec le PSG pour Diogo Costa

Le quotidien sportif portugais A Bola affirme que du côté du Paris Saint-Germain, on n'a fait strictement aucune offre pour Diogo Costa, et qu'aucun contact n'a été pris par le club français avec le FC Porto. De son côté, Andre Villas-Boas n'a pas l'intention de laisser partir celui que le média portugais voit comme l'un des cinq meilleurs gardiens de but du monde. Cependant, le président du FC Porto sait que cette clause libératoire à 60 millions d'euros existe, et que si le PSG, ou un autre club, arrive avec cette somme, il ne pourra pas s'opposer à un départ du portier. Toujours selon Paulo Pinto, journaliste pour A Bola, Diogo Costa ne s'interdit pas un départ, mais il ne veut entendre parler de rien avant son retour du Mondial.
Du côté du Porto, on veut conserver le gardien de but, au point même que les dirigeants lui auraient proposé de porter le numéro 2 la saison prochaine s'il reste. « Une manière d'honorer Jorge Costa et de perpétuer un numéro chargé de symbolisme pour les Dragons, puisqu'il a également été porté par João Pinto, figure emblématique de l'histoire du club de la ville Invicta », rappelle le média.
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20 / 25 ça peut être 17M + 5 de bonus

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C'est clair, on les connait déjà....

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t'es sur que normallement one parle pas de cadeau empoisonné

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Ps: tout les gens qui disent "Il a signé une pré-contrat avec Nice donc il a pas le choix de signer à Nice" ont tort, ça ne fonctionne pas comme ça.

OM : Chargé à la taurine, un joueur a fait un malaise

C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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