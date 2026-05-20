Matvei Safonov donne satisfaction à Luis Enrique, mais on prête l'intention au PSG de recruter Diogo Costa, le gardien de but de Porto et du Portugal. Une version déjà démentie.

Un an après avoir dépensé 40 millions d'euros, plus des bonus, pour faire venir Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain a fait de Matvei Safonov son gardien de but titulaire. Et pour l'instant, le portier russe réussit à faire oublier Gianluigi Donnarumma, même si le bilan sera fait après la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Cependant, des rumeurs circulent actuellement sur l'intérêt des champions de France et d'Europe pour Diogo Costa , le gardien de but du FC Porto, lequel a une clause libératoire de 60 millions d'euros. Du côté du PSG, même si Luis Enrique fait confiance à Matvei Safonov, Luis Enrique aurait le désir de faire signer un gardien de but expérimenté et au style plus académique, le Russe ayant parfois des gestes techniques qui le surprennent. Ce mercredi, le dossier Diogo Costa prend cependant un gros coup de frein.

Porto n'a aucun contact avec le PSG pour Diogo Costa

Le quotidien sportif portugais A Bola affirme que du côté du Paris Saint-Germain, on n'a fait strictement aucune offre pour Diogo Costa, et qu'aucun contact n'a été pris par le club français avec le FC Porto. De son côté, Andre Villas-Boas n'a pas l'intention de laisser partir celui que le média portugais voit comme l'un des cinq meilleurs gardiens de but du monde. Cependant, le président du FC Porto sait que cette clause libératoire à 60 millions d'euros existe, et que si le PSG, ou un autre club, arrive avec cette somme, il ne pourra pas s'opposer à un départ du portier. Toujours selon Paulo Pinto, journaliste pour A Bola, Diogo Costa ne s'interdit pas un départ, mais il ne veut entendre parler de rien avant son retour du Mondial.

Du côté du Porto, on veut conserver le gardien de but, au point même que les dirigeants lui auraient proposé de porter le numéro 2 la saison prochaine s'il reste. « Une manière d'honorer Jorge Costa et de perpétuer un numéro chargé de symbolisme pour les Dragons, puisqu'il a également été porté par João Pinto, figure emblématique de l'histoire du club de la ville Invicta », rappelle le média.