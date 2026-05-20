« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

Longtemps en course pour terminer sur la troisième marche du podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, l'OL s'est planté dans le sprint final. La faute à un Paulo Fonseca trop frileux, selon Walid Acherchour.

discours de loser ». Qui aurait pu prédire, en début de saison, que l' Olympique Lyonnais terminait à une place seulement de la qualification directe pour la prochaine Ligue des champions ? Après avoir touché la rétrogradation en Ligue 2 du bout des doigts, le club rhodanien a parfaitement rebondi en réalisant une saison mémorable. A tel point que Paulo Fonseca et ses hommes ont généré de la frustration à des observateurs qui auraient aimé voir l'OL assurer sa place sur le podium au lieu de se manquer dans le sprint final. En tout cas, c'est le cas de Walid Acherchour, qui a insisté sur le fait que le technicien lyonnais avait mal conditionné ses joueurs à l'approche des derniers matchs en tenant des discours qu'il qualifie de «».

Paulo Fonseca, tout est de sa faute

« Je retiens la 4e place par rapport à ce qu'on attendait en début de saison. J'avais dit que la seule éclaircie pour l'OL, c'est Paulo Fonseca. C'est un super entraineur. A l'été, on parle de Ligue 2, d'une deuxième partie de tableau… Mais aujourd'hui, Fonseca, si tu regardes bien, il a eu un sprint final catastrophique l'année dernière. Et cette saison, la réalité, c'est que Fonseca, son discours est un discours de loser. Il se satisfait de la 4e place. Il conditionne ses joueurs ! Cette année c'est la pire, Toulouse et Lens n'ont rien à jouer, tu dois faire un point ! », a lâché Walid Acherchour, dans un débat houleux avec ses acolytes.

Pour rappel, l'OL avait son destin entre les mains à deux journées de la fin, mais s'est troué à Toulouse, alors que les Violets n'avaient plus rien à jouer, et a raté sa dernière à domicile face au RC Lens (0-4) alors que le LOSC perdait dans le même temps.