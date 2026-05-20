Fonseca ICONSPORT_364181_0020

« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

OL20 mai , 10:00
parQuentin Mallet
18
Longtemps en course pour terminer sur la troisième marche du podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, l'OL s'est planté dans le sprint final. La faute à un Paulo Fonseca trop frileux, selon Walid Acherchour.
Qui aurait pu prédire, en début de saison, que l'Olympique Lyonnais terminait à une place seulement de la qualification directe pour la prochaine Ligue des champions ? Après avoir touché la rétrogradation en Ligue 2 du bout des doigts, le club rhodanien a parfaitement rebondi en réalisant une saison mémorable. A tel point que Paulo Fonseca et ses hommes ont généré de la frustration à des observateurs qui auraient aimé voir l'OL assurer sa place sur le podium au lieu de se manquer dans le sprint final. En tout cas, c'est le cas de Walid Acherchour, qui a insisté sur le fait que le technicien lyonnais avait mal conditionné ses joueurs à l'approche des derniers matchs en tenant des discours qu'il qualifie de « discours de loser ».

Lire aussi

DNCG et OL, une clause spéciale Ligue des Champions en vueDNCG et OL, une clause spéciale Ligue des Champions en vue
OL : Govou en pétard contre Paulo FonsecaOL : Govou en pétard contre Paulo Fonseca

Paulo Fonseca, tout est de sa faute

« Je retiens la 4e place par rapport à ce qu'on attendait en début de saison. J'avais dit que la seule éclaircie pour l'OL, c'est Paulo Fonseca. C'est un super entraineur. A l'été, on parle de Ligue 2, d'une deuxième partie de tableau… Mais aujourd'hui, Fonseca, si tu regardes bien, il a eu un sprint final catastrophique l'année dernière. Et cette saison, la réalité, c'est que Fonseca, son discours est un discours de loser. Il se satisfait de la 4e place. Il conditionne ses joueurs ! Cette année c'est la pire, Toulouse et Lens n'ont rien à jouer, tu dois faire un point ! », a lâché Walid Acherchour, dans un débat houleux avec ses acolytes.
Pour rappel, l'OL avait son destin entre les mains à deux journées de la fin, mais s'est troué à Toulouse, alors que les Violets n'avaient plus rien à jouer, et a raté sa dernière à domicile face au RC Lens (0-4) alors que le LOSC perdait dans le même temps.
Articles Recommandés
tessmann va quitter l'OL
OL

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

fabian ruiz sur le depart du PSG
PSG

Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

ICONSPORT_366586_0495
OM

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

ICONSPORT_277692_0165
OGC Nice

Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Fil Info

20 mai , 12:20
OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG
20 mai , 12:00
Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz
20 mai , 11:30
OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME
20 mai , 11:00
Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse
20 mai , 10:30
L'OM c'est l'ASSE version 2026, attention à cet énorme danger
20 mai , 9:40
Jürgen Klopp entraîneur du Paris FC, il y a une condition
20 mai , 9:20
Real : Mourinho arrive, quel avenir pour les Français du vestiaire ?
20 mai , 9:00
L'ASSE le vire et le regrette déjà
20 mai , 8:40
Le PSG se rapproche d'un magicien portugais

Derniers commentaires

« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

18 octobre 2025 : « On va gagner la Ligue des Champions ! » https://www.instagram.com/reel/DP98WNVjcVp/ 3 avril 2026 : « OM : “Un club comme l'OM se doit d'être chaque année en Ligue des champions”, explique Gouiri » https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/video-om-un-club-comme-l-om-se-doit-d-etre-chaque-annee-en-ligue-des-champions-explique-gouiri_VN-202604030518.html

« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

Mon dieu Sergio......Lille n'a ABSOLUMENT pas laissé Auxerre gagné! Auxerre a largement mérité son maintien sur le terrain!!

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

Tiens la souillure aux manettes 😂

Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Et pourquoi ne pas dire pourquoi il était revenu en Normandie . C'est d'une vilainie sans nom vôtre article ..

Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

Parfait et on prend Matheus ! ou Bouaddi ou que sais je, mais je signe direct !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading