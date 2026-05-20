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L'ASSE en Ligue 1, la DNCG peut tout changer

ASSE20 mai , 13:20
parNathan Hanini
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La saison de Ligue 1 n’est pas encore officiellement terminée. Saint-Etienne et Nice doivent encore s’affronter dans un barrage important. Mais la DNCG pourrait également faire le bonheur du vaincu.
La saison de Ligue 1 n’est pas totalement terminée : l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne doivent encore s’affronter dans un barrage aller-retour sous tension. Les Verts ont su déjouer la périlleuse réception de Rodez lors des play-offs à l’issue d’une séance de tirs au but irrespirable. Désormais, l’ASSE doit faire face dans un barrage à l’OGC Nice. Ce barrage aura lieu les 26 et 29 mai prochains en raison de la finale de la Coupe de France disputée par les Aiglons. Mais en cas de défaite, cela ne sonnera pas le glas de l’ambition stéphanoise de retrouver la Ligue 1. Dorénavant le mois de juin rime avec le passage devant la DNCG. Un événement redouté par beaucoup de clubs au vu de la situation financière du football français.

Saint-Etienne et Nice attentifs à la DNCG

Et sur ce sujet-là, le journaliste Romain Molina a partagé son pessimisme concernant la situation du Havre. Les propriétaires doivent réinjecter de l’argent en vue de son futur passage devant le gendarme financier du football français : « J'ai quand même des doutes pour le passage DNCG du Havre. Il y aura au moins un encadrement (en étant gentil) voire pire si l'actionnaire ne bouge pas d'ici là (ce qui n'est pas l'intention aujourd'hui), » explique Romain Molina. En cas de relégation administrative d’un club de Ligue 1 cet été, le perdant du barrage Ligue 1/Ligue 2 serait repêché en priorité avant les clubs ayant terminé 17e et 18e de Ligue 1. En cas de défaite en barrage, Nice et l’AS Saint-Étienne devront attendre les différents passages devant le gendarme du football français pour espérer évoluer en Ligue 1. Cependant, le terrain décidera avant tout de la place de chacun les 26 et 29 mai prochains.
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20 / 25 ça peut être 17M + 5 de bonus

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C'est clair, on les connait déjà....

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

t'es sur que normallement one parle pas de cadeau empoisonné

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Ps: tout les gens qui disent "Il a signé une pré-contrat avec Nice donc il a pas le choix de signer à Nice" ont tort, ça ne fonctionne pas comme ça.

OM : Chargé à la taurine, un joueur a fait un malaise

C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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