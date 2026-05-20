L'OM c'est l'ASSE version 2026, attention à cet énorme danger

18 octobre 2025 : « On va gagner la Ligue des Champions ! » https://www.instagram.com/reel/DP98WNVjcVp/ 3 avril 2026 : « OM : “Un club comme l'OM se doit d'être chaque année en Ligue des champions”, explique Gouiri » https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/video-om-un-club-comme-l-om-se-doit-d-etre-chaque-annee-en-ligue-des-champions-explique-gouiri_VN-202604030518.html
Mon dieu Sergio......Lille n'a ABSOLUMENT pas laissé Auxerre gagné! Auxerre a largement mérité son maintien sur le terrain!!
Tiens la souillure aux manettes 😂
Et pourquoi ne pas dire pourquoi il était revenu en Normandie . C'est d'une vilainie sans nom vôtre article ..
Parfait et on prend Matheus ! ou Bouaddi ou que sais je, mais je signe direct !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🗣️ @DanielRiolo sur l'OM : "Il va falloir revenir dans le réel, il va falloir arrêter de viser des choses qu'on ne peut plus atteindre et pourtant, l'OM était en train de construire quelque chose de vraiment pas si mal."