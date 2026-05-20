L'OM c'est l'ASSE version 2026, attention à cet énorme danger

L’été sera une nouvelle fois agité du côté de l’Olympique de Marseille. Après une saison éprouvante, l’OM entame un nouveau projet au budget réduit et va devoir assumer ce nouveau statut.

L’Olympique de Marseille sera en Europa League la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne a su remporter un ticket pour la C3 lors d'une petite finale face à Rennes, ce qui lui a permis de décrocher une cinquième place au goût amer. La formation d’Habib Beye est passée par toutes les émotions cette saison, notamment depuis le début de l’année 2026. Une année qui a marqué la fin du trio Longoria, Benatia, De Zerbi. Désormais, le train de vie de l’ Olympique de Marseille va être revu à la baisse et le club doit réduire la voilure d’un point de vue de sa masse salariale. L’été sera le début d’une ère plus austère, mais néanmoins avec l’ambition de briller sur la scène européenne. Daniel Riolo prévient que les supporters doivent cesser de voir leur club trop beau.

L’OM réduit la voilure

Sur RMC, Daniel Riolo fait état du futur du club du sud de la France avant un mercato estival qui s’annonce une nouvelle fois mouvementé. « Il y a un truc qui fait très mal à l'OM, c'est son passé. C’est le fait de continuer à croire qu’il est ce qu’il n’est plus. Ça a fait, pendant des années, beaucoup de mal à Saint-Étienne. Évidemment l’OM ne va pas se casser la figure à la hauteur de ce qu’il s’est passé à l’AS Saint-Étienne. Mais néanmoins, il va falloir revenir dans le réel. Ça va devenir cette année un club Europa League. Je crois qu’il va falloir arrêter de viser des choses qu’on ne peut plus atteindre. Pourtant, l’OM était en train de construire quelque chose de vraiment pas si mal, » explique-t-il dans l’After Foot. Avec le départ prochain de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille doit trouver un nouveau directeur sportif. La situation d’Habib Beye n’est pas encore figée non plus. Le mercato ouvre ses portes dans quelques semaines et l’OM doit encore éclaircir certaines zones d’ombre de son nouveau projet à moyens réduits.