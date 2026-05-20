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L'OM c'est l'ASSE version 2026, attention à cet énorme danger

OM20 mai , 10:30
parNathan Hanini
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L’été sera une nouvelle fois agité du côté de l’Olympique de Marseille. Après une saison éprouvante, l’OM entame un nouveau projet au budget réduit et va devoir assumer ce nouveau statut.
L’Olympique de Marseille sera en Europa League la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne a su remporter un ticket pour la C3 lors d'une petite finale face à Rennes, ce qui lui a permis de décrocher une cinquième place au goût amer. La formation d’Habib Beye est passée par toutes les émotions cette saison, notamment depuis le début de l’année 2026. Une année qui a marqué la fin du trio Longoria, Benatia, De Zerbi. Désormais, le train de vie de l’Olympique de Marseille va être revu à la baisse et le club doit réduire la voilure d’un point de vue de sa masse salariale. L’été sera le début d’une ère plus austère, mais néanmoins avec l’ambition de briller sur la scène européenne. Daniel Riolo prévient que les supporters doivent cesser de voir leur club trop beau.

L’OM réduit la voilure

Sur RMC, Daniel Riolo fait état du futur du club du sud de la France avant un mercato estival qui s’annonce une nouvelle fois mouvementé. « Il y a un truc qui fait très mal à l'OM, c'est son passé. C’est le fait de continuer à croire qu’il est ce qu’il n’est plus. Ça a fait, pendant des années, beaucoup de mal à Saint-Étienne. Évidemment l’OM ne va pas se casser la figure à la hauteur de ce qu’il s’est passé à l’AS Saint-Étienne. Mais néanmoins, il va falloir revenir dans le réel. Ça va devenir cette année un club Europa League. Je crois qu’il va falloir arrêter de viser des choses qu’on ne peut plus atteindre. Pourtant, l’OM était en train de construire quelque chose de vraiment pas si mal, » explique-t-il dans l’After Foot. Avec le départ prochain de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille doit trouver un nouveau directeur sportif. La situation d’Habib Beye n’est pas encore figée non plus. Le mercato ouvre ses portes dans quelques semaines et l’OM doit encore éclaircir certaines zones d’ombre de son nouveau projet à moyens réduits.

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« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

Mon dieu Sergio......Lille n'a ABSOLUMENT pas laissé Auxerre gagné! Auxerre a largement mérité son maintien sur le terrain!!

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Tiens la souillure aux manettes 😂

Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Et pourquoi ne pas dire pourquoi il était revenu en Normandie . C'est d'une vilainie sans nom vôtre article ..

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Parfait et on prend Matheus ! ou Bouaddi ou que sais je, mais je signe direct !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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