Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Démissionnaire au Havre, Mathieu Bodmer fait rêver de nombreux clubs. L'ex-directeur sportif du HAC serait une belle prise pour Nice après avoir manqué Grégory Lorenzi. Mais, l'élection d'Eric Ciotti à la mairie serait un frein immense.

Trois maintiens en Ligue 1 successifs avec pratiquement aucun euro dépensé. C'est l'exploit réalisé par Mathieu Bodmer au Havre. Directeur sportif du HAC, il a multiplié les recrutements malins au mercato pour sauver le club doyen. Néanmoins, son aventure s'est achevée dimanche soir avec sa démission surprise. Désormais sur le marché, Bodmer est annoncé à Caen (son club formateur). Mais, l'ancien milieu de terrain mérite sans doute mieux que la Ligue 3 dans l'immédiat. Pourquoi pas rebondir à l' OGC Nice ? Les Azuréens recherchent un profil comme le sien.

Bodmer et Nice, le mariage impossible

Florian Maurice quitte son poste de directeur sportif et Grégory Lorenzi devait le remplacer. Néanmoins, l'ancien brestois a fait faux bond aux Aiglons et devrait rejoindre l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. Bodmer serait un remplaçant idéal, d'autant qu'il a déjà joué au Gym (2013-2017). Un beau projet détruit très vite par Walid Acherchour. Sur sa nouvelle chaîne digitale Chez Wawa, le membre de l'After Foot a avoué que Bodmer ne pourrait pas aller à Nice pour des raisons politiques et religieuses.

« Je pense que Nice n’ira jamais chercher Mathieu Bodmer et Didier Digard au passage pour des raisons qui ne sont pas sportives. Parce qu’avec ce qu’il se passe à Nice et notamment politiquement, je ne suis pas sûr que Bodmer et Digard par leurs confessions (religieuses) correspondent à la politique de la ville », a t-il lâché. Une référence à l'élection d'Eric Ciotti, proche du RN, à la mairie et à la conversion à l'islam de Mathieu Bodmer.

Un avis tranché qui a retourné les réseaux sociaux, notamment du côté des supporters niçois. Ces derniers ont fermement condamné la théorie de Walid Acherchour.