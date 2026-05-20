Le Paris FC rêve de Jurgen Klopp
Antoine Arnault veut Klopp sur le banc du Paris FC

Jürgen Klopp entraîneur du Paris FC, il y a une condition

Paris FC20 mai , 9:40
parClaude Dautel
1
Sous les ordres d'Antoine Kombouaré, le Paris FC a réalisé une incroyable fin de saison en Ligue 1, se permettant même de battre le PSG. Pour le propriétaire du club, le prochain objectif est de faire venir Jürgen Klopp, mais à une condition.
Invité mardi soir de l'After Foot, Antoine Arnault, fils du milliardaire Bernard Arnault, et patron du Paris Football Club, a été interrogé sur l'avenir immédiat d'Antoine Kombouaré, arrivé en cours de saison sur le banc du club de la capitale. L'occasion pour le boss du Paris FC de dire qu'il espérait convaincre le technicien français de continuer sa mission la saison prochaine. Cependant, dans l'avenir, Antoine Arnault reconnaît qu'il a un rêve pour son club, c'est de convaincre Jürgen Klopp de stopper sa mission de conseiller de RedBull afin de devenir entraîneur du Paris Football Club. Pour cela, le propriétaire n'attend qu'une chose, c'est que son équipe se qualifie pour la Ligue des champions, si c'est le cas, alors le technicien allemand pourrait craquer.

Klopp entraîneur du Paris FC, mais oui c'est possible

Antoine Arnault ne s'interdit rien et l'a fait savoir. « Évidemment, qui ne rêve pas d'avoir Jürgen Klopp et son côté solaire, mais également son génie du foot et de la tactique avec soi ? Donc bien évidemment, un jour ou l'autre on rêverait de l'avoir. Ce sera pas à court terme puisqu'il ne souhaite pas retrouver un banc rapidement, mais peut-être dans 3, 4, 5 ans. Si on arrive en Ligue des Champions, moi j'aimerais bien effectivement le convaincre de venir entraîner notre équipe, oui », a reconnu le propriétaire du Paris Football Club, qui a plusieurs fois rencontré l'ancien entraîneur de Liverpool, conseiller du club parisien dans le cadre d'une mission confié par RedBull, un des actionnaires. En attendant, Antoine Kombouaré devrait rapidement rencontrer ses dirigeants afin de savoir ce que ces derniers lui proposent. Dimanche soir, au micro de Ligue 1+ a confié qu'il allait devoir se faire soigner en raison de gros soucis aux deux genoux et qu'il prendrait ensuite une décision en accord avec le board du Paris FC.
Articles Recommandés
tessmann va quitter l'OL
OL

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

fabian ruiz sur le depart du PSG
PSG

Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

ICONSPORT_366586_0495
OM

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

ICONSPORT_277692_0165
OGC Nice

Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Fil Info

20 mai , 12:20
OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG
20 mai , 12:00
Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz
20 mai , 11:30
OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME
20 mai , 11:00
Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse
20 mai , 10:30
L'OM c'est l'ASSE version 2026, attention à cet énorme danger
20 mai , 10:00
« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher
20 mai , 9:20
Real : Mourinho arrive, quel avenir pour les Français du vestiaire ?
20 mai , 9:00
L'ASSE le vire et le regrette déjà
20 mai , 8:40
Le PSG se rapproche d'un magicien portugais

Derniers commentaires

« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

18 octobre 2025 : « On va gagner la Ligue des Champions ! » https://www.instagram.com/reel/DP98WNVjcVp/ 3 avril 2026 : « OM : “Un club comme l'OM se doit d'être chaque année en Ligue des champions”, explique Gouiri » https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/video-om-un-club-comme-l-om-se-doit-d-etre-chaque-annee-en-ligue-des-champions-explique-gouiri_VN-202604030518.html

« Fonseca a un discours de loser » : L’OL le paie cher

Mon dieu Sergio......Lille n'a ABSOLUMENT pas laissé Auxerre gagné! Auxerre a largement mérité son maintien sur le terrain!!

OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

Tiens la souillure aux manettes 😂

Bodmer et Eric Ciotti, la révélation sulfureuse

Et pourquoi ne pas dire pourquoi il était revenu en Normandie . C'est d'une vilainie sans nom vôtre article ..

Le PSG accepte le départ de Fabian Ruiz

Parfait et on prend Matheus ! ou Bouaddi ou que sais je, mais je signe direct !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading