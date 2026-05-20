Jürgen Klopp entraîneur du Paris FC, il y a une condition

Sous les ordres d'Antoine Kombouaré, le Paris FC a réalisé une incroyable fin de saison en Ligue 1, se permettant même de battre le PSG. Pour le propriétaire du club, le prochain objectif est de faire venir Jürgen Klopp, mais à une condition.

Invité mardi soir de l'After Foot, Antoine Arnault, fils du milliardaire Bernard Arnault, et patron du Paris Football Club, a été interrogé sur l'avenir immédiat d'Antoine Kombouaré, arrivé en cours de saison sur le banc du club de la capitale. L'occasion pour le boss du Paris FC de dire qu'il espérait convaincre le technicien français de continuer sa mission la saison prochaine. Cependant, dans l'avenir, Antoine Arnault reconnaît qu'il a un rêve pour son club, c'est de convaincre Jürgen Klopp de stopper sa mission de conseiller de RedBull afin de devenir entraîneur du Paris Football Club. Pour cela, le propriétaire n'attend qu'une chose, c'est que son équipe se qualifie pour la Ligue des champions, si c'est le cas, alors le technicien allemand pourrait craquer.

Klopp entraîneur du Paris FC, mais oui c'est possible

Antoine Arnault ne s'interdit rien et l'a fait savoir. « Évidemment, qui ne rêve pas d'avoir Jürgen Klopp et son côté solaire, mais également son génie du foot et de la tactique avec soi ? Donc bien évidemment, un jour ou l'autre on rêverait de l'avoir. Ce sera pas à court terme puisqu'il ne souhaite pas retrouver un banc rapidement, mais peut-être dans 3, 4, 5 ans. Si on arrive en Ligue des Champions, moi j'aimerais bien effectivement le convaincre de venir entraîner notre équipe, oui », a reconnu le propriétaire du Paris Football Club, qui a plusieurs fois rencontré l'ancien entraîneur de Liverpool, conseiller du club parisien dans le cadre d'une mission confié par RedBull, un des actionnaires. En attendant, Antoine Kombouaré devrait rapidement rencontrer ses dirigeants afin de savoir ce que ces derniers lui proposent. Dimanche soir, au micro de Ligue 1+ a confié qu'il allait devoir se faire soigner en raison de gros soucis aux deux genoux et qu'il prendrait ensuite une décision en accord avec le board du Paris FC.