Matthieu Louis-Jean va avoir du travail
Matthieu Louis Jean - OL

L'OL va recruter 5 à 6 joueurs, on en sait plus

OL20 mai , 8:20
parClaude Dautel
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Le championnat de Ligue 1 est terminé, mais l'OL devra attendre le mois d'août pour savoir s'il jouera la Ligue des champions. Une incertitude qui va changer la donne au mercato, même si Hugo Guillemet en connaît déjà les contours du recrutement lyonnais.
Spécialiste respecté de l'Olympique Lyonnais pour tout ce qui concerne le marché des transferts, le journaliste du quotidien sportif a évoqué dans L'Equipe du Soir les événements à venir pour le club rhodanien. Entre le très attendu passage devant la DNCG et les barrages de C1 au mois d'août, Matthieu Louis-Jean et les dirigeants de l'OL vont devoir faire preuve d'une extrême dextérité. Mais Hugo Guillemet l'a confié, tout est déjà bien calé et Lyon va rester d'une extrême prudence avec un mercato qui se déroulera en plusieurs phases. La première sera simple, il va falloir vendre un ou des joueurs avant la fin du mois de juin et le fameux rendez-vous devant le gendarme financier du foot. Notre confrère a tout mis sur la table.

L'OL fera un mercato en deux phases

« Nous avions écrit qu’il fallait vendre pour environ 30 millions d’euros, mais ce sera peut-être que 20 millions, mais il faudra que cela soit fait avant le 30 juin car il y a des rendez-vous avec la DNCG. Et il faudra aussi vendre après pour renouveler l’effectif et donc recruter. A l’OL, ils savaient très bien qu’il fallait faire une ou deux grosses ventes une fois la saison terminée. Mais, ils vont vendre pour plus que cela, je pense qu’ils vont vendre pour 50 à 60 millions d’euros de joueurs. La saison passée, ils avaient vendu pour quasiment 100 millions », a fait remarquer Hugo Guillemet avant d'entrer dans les détails concernant les renforts à venir, car l'Olympique Lyonnais ne fera pas que vendre des joueurs.
« Cet été, c’est très simple, il y a le troisième tour et le barrage, dans lesquels Lyon sera tête de série. Il va y avoir une première phase de recrutement pour avoir une équipe compétitive à ce moment-là. La chance que l’OL a, c’est que la Ligue 1 commence tard cette année à cause de la Coupe du Monde. Si Lyon se qualifie pour la phase de groupe, cela fera 30 à 40 millions de plus dans les caisses. Et alors là, entre le 25 et le 31 août, il y aura une deuxième phase de mercato », a précisé le journaliste de L'Equipe. Et les pistes seraient déjà identifiées : un défenseur central, deux latéraux, un milieu défensif et un avant-centre.
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OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Coco il est indispensable avec ses passes décisives et ses buts cette année. Mais a la 60 ème minute il n' avance plus moins de pressing il défend moins . Cette année j ai trouvé ça abusé de le voir finir les matchs quand tu as un Merah sur le banc. Totem d immunité comme a Manchester l année dernière et cette année contre Vigo jamais il doit finir ses matchs pourtant je l adoré le Coco.

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

L’OL etait l’an dernier au bord du gouffre limite rétrogradé en L2... et pourtant. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles l’OM ne serait pas en capacité de se redresser, avec une situation financière moins catastrophique que ne l'était celle de l’OL à la meme période..... Il.y a un article sur la vente de l OL et le risque de voir disparaître l OL.... étonnant que tu n’ais rien écris !!!

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J'ai bien plus de sympathie pour les verdâtres que pour ce club de Nice....Je prefere 100 fois une ligue 1 avec les verts qu'avec les niçois...

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nice en ligue 2 le kiff

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Pas touche à Don Pablo. Il a juste "pris des risques" m'a-t-on dit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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