OM : Chargé à la taurine, un joueur a fait un malaise

La saison de l'OM se termine et les langues se délient du côté de Marseille. Revenant sur le fameux clash de Rennes-OM, La Provence revient sur un incident intervenu après la bagarre entre Rabiot et Rowe.

La Provence fait une drôle de révélation. Ils sont nombreux ceux qui pensent que la saison de l'Olympique de Marseille a très mal tourné dès le premier match de Ligue 1 à Rennes. Personne ne l'a oublié, ce soir-là, après une défaite en toute fin de match, il y a eu un clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Certains précisaient même que face à la violence de cette bagarre, Darryl Bakola avait fait un malaise. Dans la foulée de cette séquence inouïe, Pablo Longoria n'avait pas tergiversé en vendant immédiatement Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, contre qui les deux dirigeants de l'OM étaient remontés. Autre héros involontaire de cette soirée en Bretagne, Darryl Bakola avait mis le cap sur Sassuolo au mercato d'hiver. Mais, revenant sur cette séquence après Rennes-OM,fait une drôle de révélation.

Les boissons énergisantes, à consommer avec modération

Alors que le malaise de Darryl Bakola avait été présenté comme une réaction à la violence de l'incident dans le vestiaire, le quotidien régional précise de son côté que la raison est totalement différente. Si le jeune joueur de 18 ans s'est senti mal, ce n'est pas en raison du clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, mais parce qu'il avait consommé trop de boisson à la taurine. Bakola avait forcé sur une boisson énergisante (type Red Bull, Monster, etc...), ce qui peut provoquer ce genre de souci. Ce n'est évidemment pas dramatique, ce type de produit étant totalement légal et l'OM n'avait rien à reprocher à son joueur. Mais, le quotidien régional tient à souligner que c'est cela, et uniquement cela, qui a engendré le malaise de Darryl Bakola et pas du tout les coups échangés entre Rabiot et Rowe, lesquels se sont d'ailleurs réconciliés comme on a pu le voir en Italie.

Selon La Provence, avant même la bagarre entre Rabiot et Rowe, c'est Geronimo Rulli qui aurait mis le feu dans le vestiaire marseillais en s'en prenant à Jonathan Rowe. Voulant calmer tout le monde, Rabiot aurait pris une droite malencontreuse du joueur anglais, avant que la cocotte-minute explose et que Darryl Bakola fasse son malaise. On imagine la scène....