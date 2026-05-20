OM : Balerdi va quitter Marseille pour 30ME

Présent à Marseille depuis 2020, Leonardo Balerdi reste très en vue sur le marché des transferts. L’Argentin fait partie des noms enclins à quitter le club de la cité phocéenne cet été.

L’Olympique de Marseille va vendre cet été afin d’entamer un nouveau projet. Après un exercice 2025-2026 éprouvant marqué par la fin de l’ère Pablo Longoria, l’ OM va devoir se reconstruire. Le club de la cité phocéenne réduit cependant la voilure sur le plan économique au vu de la non-qualification en Ligue des champions et d’une situation financière difficile au sein du football français. Si les cadres ont déçu cette saison d’un point de vue sportif, ils sont également les premiers sur le marché afin d’alléger la masse salariale. Leader de la défense centrale du club de la cité phocéenne, Leonardo Balerdi est également sur le départ. Le défenseur argentin est resté la saison passée malgré une offre importante de la Juventus.

Balerdi est courtisé

Cet été, l’ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait quitter le club français pour l’étranger. Selon la presse italienne, la Juventus est toujours intéressée par ses services, tout comme l’AS Roma ou encore l’Atletico Madrid. Selon le média britannique Transferfeed, Nottingham Forest suit également le défenseur central. « La position de Marseille concernant un éventuel transfert de Balerdi n'est pour l'instant pas connue. Selon certaines informations, Marseille aurait fixé en avril 2026 un prix de 30 millions d'euros pour le joueur, » explique le site britannique. Dans une optique de réduction salariale, Leonardo Balerdi fait partie des joueurs sur le départ. Ce dernier ne s’est pas encore exprimé sur son avenir au sein de la cité phocéenne. Arrivé à l’été 2020, l’international argentin (onze sélections) avait coûté 11 millions d’euros à l’OM. Présent dans la liste élargie de Lionel Scaloni pour la prochaine Coupe du monde, Leonardo Balerdi pourrait en profiter pour faire monter sa cote. Pour l’OM, le mondial nord-américain pourrait également retarder le dénouement de certains dossiers sur le mercato.