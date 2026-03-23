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OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

OL23 mars , 13:40
parCorentin Facy
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Exclu contre le Celta Vigo il y a trois jours, Nicolas Tagliafico a encore pris un carton rouge dimanche face à l’AS Monaco en Ligue 1. Cela commence à faire beaucoup pour l’Argentin, qui s’expose à une lourde sanction.
Tout proche du carton rouge pour un coup de tête asséné à Maghnes Akliouche en début de match, Nicolas Tagliafico n’a pas échappé à la sanction ultime après un tacle beaucoup trop agressif sur Lamine Camara, dimanche lors du match entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco (1-2). Cela fait deux cartons rouges en deux matchs lors de la même semaine pour le défenseur argentin de l’OL, également exclu en fin de match contre le Celta Vigo jeudi en Europa League. Dans le viseur des arbitres pour la violence de ses interventions mais aussi pour son habitude à se montrer trop véhément avec le corps arbitral, l’ancien latéral gauche de l’Ajax Amsterdam est doucement en train de se bâtir une sale réputation.
Et cela ne va clairement pas jouer en sa faveur au moment où la Ligue de Football Professionnel va devoir statuer sur son cas après son carton rouge reçu face à l’ASM. Même s’il ne s’agit que de son troisième carton rouge depuis son arrivée en Ligue 1 en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2022, Nicolas Tagliafico a de fortes chances de prendre très cher par la commission de discipline de la LFP selon Jeunes Footeux.
« Cela commence à faire beaucoup pour celui qui est considéré comme l'un des joueurs les plus détestés de Ligue 1. Une lourde suspension semble inévitable, bien au-delà du simple match ferme déjà infligé par le passé » explique le média, qui estime que Nicolas Tagliafico va prendre au minimum trois matchs de suspension dont un avec sursis. Une sanction qui pourrait même être plus élevée en fonction du jugement de l’action et du passif du joueur par la commission de discipline de la LFP.

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Le champion du monde argentin est en tout cas certain de manquer le déplacement à Angers après la trêve internationale le 5 avril prochain. Selon la gravité de sa sanction, il pourrait aussi manquer la réception du FC Lorient le 12 avril ainsi que le déplacement périlleux sur la pelouse du Paris Saint-Germain le 19 avril.
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Gouiri et Pavard sur le banc au départ c inacceptable !

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Allez hop toi pareil que le Sergio je vous réponds plus. Remettez l'option bloqué par pitié ! 👊⚽

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

J'avoue que la blessure du Monégasque était énorme, il est reparti aussitot.

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Dirty Mais t'est vraiment une trompette toi ... Un coup de boule s'explique sans carton rouge ? Tu fais sa dans la vie tu te retrouves 48h minimum en g.a.v

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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