OL : Tagliafico confirme un départ possible

OL17 nov. , 12:40
parClaude Dautel
Arrivé en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais l'été dernier, Nicolas Tagliafico a finalement signé un contrat jusqu'en 2027 avec l'OL. Mais le défenseur argentin confirme qu'il a une clause de sortie l'été prochain après le Mondial 2026.
Ce fut l'une des bonnes, et rares, surprises de l'été dernier à l'OL. Alors que Nicolas Tagliafico était en mesure de signer où il le souhaitait sans aucune indemnité, puisqu'en fin de contrat, le défenseur argentin, champion du Monde, a finalement refusé toutes les propositions et a signé pour deux ans de plus avec l'Olympique Lyonnais. Depuis, le joueur de 33 ans donne pleinement satisfaction à Paulo Fonseca, même s'il n'est pas un titulaire indiscutable. Mais, selon ses propres propos dans AS, Nicolas Tagliafico avoue que dès le prochain mercato d'été il pourrait quitter le club rhodanien, une clause ayant été prévue dans ce sens lors de sa prolongation. Cependant, le défenseur international argentin n'est pas réellement pressé de quitter Lyon, où il avoue avoir trouvé sa place.

L'OL et Tagliafico ont déjà un accord pour l'avenir

Répondant au média sportif espagnol, Nicolas Tagliafico fait le point sur sa situation et sur l'avenir de sa carrière à l'Olympique Lyonnais ou ailleurs. « Honnêtement, je ne ferme aucune porte. Jouer en Liga ? Ce ne serait pas une mauvaise idée. Surtout avec ce genre de météo, par exemple, dans le sud de l'Espagne, ce serait bien, mais on verra. J'ai un contrat avec Lyon jusqu'en 2027, mais j'ai évidemment une option pour partir après la Coupe du Monde. Le club sait déjà que si je reçois une autre offre et que je souhaite partir, ils sont ouverts à cette possibilité », a précisé le défenseur de l'Olympique Lyonnais. Ce dernier précise qu'il n'aucun regret à avoir prolongé avec le club de Michele Kang, malgré des moyens financiers revus à la baisse.
Pour Nicolas Tagliafico, malgré la crise traversée par l'OL, le niveau de l'équipe n'est pas impacté et il est donc heureux d'avoir fait ce choix en juillet dernier. « J'ai senti que c'était peut-être le bon moment pour rester à Lyon, continuer à aider le club et on verra ce qu'il se passe après la Coupe du Monde. Mais je pense que cette décision était la bonne, c'est ce que je ressens, et je pense aussi que l'équipe est meilleure que l'année dernière », explique le champion du monde argentin alors que l'Olympique Lyonnais est désormais septième au classement de Ligue 1 et d'Europa League.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

