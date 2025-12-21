32es CdF : Nice élimine l'ASSE, ça passe pour Nantes

32es de finale de la Coupe de France

Auxerre - Monaco : 1-2

Nice - ASSE : 2-1

Strasbourg - Dunkerque : 2-1

UC Concarneau - FC Nantes : 3-5

Ce dimanche lors des 32es de finale de la Coupe de France, Nice a renoué avec le succès face à l'AS Saint-Etienne. Les Aiglons ont affiché de belles valeurs sur le terrain pour venir à bout des Stéphanois.

L'OGC Nice voulait bien terminer l'année 2025 ce dimanche lors de la réception de l'AS Saint-Etienne en 32es de finale de la Coupe de France. Si tout va mal en Ligue 1 et en Ligue Europa pour les Aiglons, les hommes de Franck Haise ont affiché les valeurs qu'il fallait pour battre les Stéphanois. Jouer dans un stade vide a certainement aidé l'OGC Nice, alors que l'hostilité de ses propres supporters est à son maximum.

Dès la 11e minute de jeu, Zoumana Diallo a mis Nice sur de bons rails en ouvrant le score. Si Davit Davitashvili a égalisé sur penalty à la 45e minute, les Azuréens ont ensuite repris l’avantage pour finalement s’imposer grâce à un but de Morgan Sanson à la 72e minute. Malgré une fin de rencontre compliquée, Nice a assuré l’essentiel et décroché sa qualification.

Dans les autres rencontres du jour, Monaco a fait tomber Auxerre en Bourgogne. Strasbourg a fait le travail face à Dunkerque à la Meinau et Nantes n'est pas tombé dans le piège de Concarneau malgré trois buts encaissés.