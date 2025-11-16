ICONSPORT_276732_0402

OL : Un chiffre révèle l'énorme affaire de Lyon au mercato

OL16 nov. , 13:40
parMehdi Lunay
0
Malgré les restrictions budgétaires imposées par la DNCG, l'Olympique Lyonnais est présent dans la course à l'Europe. Les recruteurs lyonnais ont su faire des gros coups au mercato, notamment avec Tyler Morton. L'Anglais est le maître de l'entrejeu rhodanien.
Un grand saut dans l'inconnu payant pour l'Olympique Lyonnais. Cet été, l'OL a laissé partir de nombreux grands noms comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Nemanja Matic ou Georges Mikautadze pour les remplacer par des paris parfois étonnants. Lyon a déniché Pavel Sulc et Adam Karabec en République Tchèque. Délaissés au Sporting et à Liverpool, Afonso Moreira et Tyler Morton ont été aussi récupérés. Cette audace a fait peur à certains supporters lyonnais. Pour eux, l'OL démarrait la saison dans l'incertitude la plus totale. Mais, cette angoisse a vite disparu chez les amoureux des Gones.

Morton, roi de la récupération

Sixième à l'issue de la saison dernière, Lyon est actuellement septième à proximité du top 5. Les hommes de Paulo Fonseca développent un très bon jeu collectif et les recrues sont vite devenues de solides valeurs marchandes. A 23 ans, Morton est sans doute la plus belle trouvaille des recruteurs rhodaniens. Sa grande qualité technique a contribué à la réalisation de nombreux buts déjà. L'Anglais est aussi très performant dans le domaine défensif. Le compte X Data OL le prouve clairement. 
En 12 journées de Ligue 1, personne n'a récupéré plus de ballons que Tyler Morton à l'OL. L'ancien joueur des Reds s'est distingué 46 fois dans le domaine, devançant ses compères dans l'entrejeu Corentin Tolisso et Tanner Tessmann dans cette statistique majeure. Une belle performance alors qu'il découvre la Ligue 1 depuis août. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'Europe lui fasse déjà les yeux doux au mercato. Crystal Palace, West Ham ou encore l'Ajax Amsterdam ont récemment montré un intérêt pour Morton.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Euro U21

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277063_0990
Equipe de France

EdF : « Un joueur porte-bonheur », la France a besoin de lui au Mondial

ICONSPORT_274051_0196
OM

L'OM champion d'Europe, il fait un énorme rêve

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche

ICONSPORT_277137_0018
OL

OL : Lyon déjà hors jeu pour Sebastian Szymanski

Fil Info

18:00
EdF : « Un joueur porte-bonheur », la France a besoin de lui au Mondial
17:30
L'OM champion d'Europe, il fait un énorme rêve
17:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche
17:00
OL : Lyon déjà hors jeu pour Sebastian Szymanski
16:58
Azerbaïdjan - France : Les compositions (18h sur TF1)
16:55
CdM 2026 : Le Portugal valide son ticket, Joao Neves voit triple
16:30
Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM
16:00
Le Portugal contacte la FIFA pour sauver Cristiano Ronaldo
15:30
Zidane de retour au Real Madrid, c'est non

Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Les parisiens qui comparent le budget du psg et ceux des autres clubs c est à mourir de rire. C est là que tu vois le genre d arriviste que c est et qu ils comprennent même pas la différence

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Commentaire sans âme. Aucun intérêt

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Contre argument pertinent : Penalty pour Lyon ! ;-))))

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Le peu de vocabulaire qu'ils ont. C'est toi qui dis ça 😂 Arrête un peu avec ta psychologie de comptoir. Tu n'es pas au pmu de ta banlieue miteuse. Et tu n'as pas le niveau pour t'aventurer sur ce terrain là. Le canard du coin 😂 Cette image tout pourrie 😂

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Lyon avait le 1er budget en 2000, Marseille était le 2eme budget d'Europe en 1993... Donc aucune gloire.... C'est ça ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading