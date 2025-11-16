OL : Un chiffre révèle l'énorme affaire de Lyon au mercato

Malgré les restrictions budgétaires imposées par la DNCG, l'Olympique Lyonnais est présent dans la course à l'Europe. Les recruteurs lyonnais ont su faire des gros coups au mercato, notamment avec Tyler Morton. L'Anglais est le maître de l'entrejeu rhodanien.

Un grand saut dans l'inconnu payant pour l' Olympique Lyonnais . Cet été, l'OL a laissé partir de nombreux grands noms comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Nemanja Matic ou Georges Mikautadze pour les remplacer par des paris parfois étonnants. Lyon a déniché Pavel Sulc et Adam Karabec en République Tchèque. Délaissés au Sporting et à Liverpool, Afonso Moreira et Tyler Morton ont été aussi récupérés. Cette audace a fait peur à certains supporters lyonnais. Pour eux, l'OL démarrait la saison dans l'incertitude la plus totale. Mais, cette angoisse a vite disparu chez les amoureux des Gones.

Morton, roi de la récupération

Sixième à l'issue de la saison dernière, Lyon est actuellement septième à proximité du top 5. Les hommes de Paulo Fonseca développent un très bon jeu collectif et les recrues sont vite devenues de solides valeurs marchandes. A 23 ans, Morton est sans doute la plus belle trouvaille des recruteurs rhodaniens. Sa grande qualité technique a contribué à la réalisation de nombreux buts déjà. L'Anglais est aussi très performant dans le domaine défensif. Le compte X Data OL le prouve clairement.

En 12 journées de Ligue 1 , personne n'a récupéré plus de ballons que Tyler Morton à l'OL. L'ancien joueur des Reds s'est distingué 46 fois dans le domaine, devançant ses compères dans l'entrejeu Corentin Tolisso et Tanner Tessmann dans cette statistique majeure. Une belle performance alors qu'il découvre la Ligue 1 depuis août. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'Europe lui fasse déjà les yeux doux au mercato. Crystal Palace, West Ham ou encore l'Ajax Amsterdam ont récemment montré un intérêt pour Morton