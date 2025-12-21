ICONSPORT_279292_0212

OM : Longoria vise ces trois renforts au mercato d'hiver

OM21 déc. , 17:40
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille ne veut pas faire des folies sur ce mercato hivernal, mais l’OM a besoin d’un numéro 10 et trois noms sont sur la table.
À la recherche d’un milieu offensif, l’Olympique de Marseille a déjà ses cibles sur le mercato hivernal. Le club de la cité phocéenne doit d’abord dégraisser sa masse salariale. Cependant, le journal L'Équipe explique depuis quelques jours que l’OM s’est tourné vers Sofiane Diop pour renforcer le secteur offensif de Roberto De Zerbi. Le joueur de l’OGC Nice ne traverse pas la meilleure période de sa carrière au sein des Aiglons. Le club de la Côte d’Azur est en crise et cherche à se relancer après neuf défaites consécutives. De retour à la tête d'un club en grande difficulté, Jean-Pierre Rivère souhaite néanmoins conserver l’international marocain dans ses rangs.

Blas et Abdelli dans le viseur

Le deuxième nom courtisé par l’OM a été dévoilé par L'Equipe. Il s’agit de Ludovic Blas. Le Rennais n’entre plus dans les plans d’Habib Beye sur cette fin d’année 2025. Écarté du onze titulaire, l’ancien nantais de 27 ans pourrait chercher une porte de sortie cet hiver. En fin de contrat en 2027, il représente un coût moins important que Sofiane Diop. Sa dernière titularisation en Ligue 1 remonte au 26 octobre face à Nice.
Pour terminer, le dernier nom coché reste Himad Abdelli. Le joueur du SCO d’Angers est en fin de contrat cet été et peut représenter une belle opportunité cet hiver. Revenu en forme avec le SCO en fin d’année, l’international algérien a cependant été appelé pour la CAN 2025 avec les Fennecs. Ce qui veut dire qu’il ne sera pas disponible sur le champs pour l’OM.
0
