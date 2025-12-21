OM : Longoria vise ces trois renforts au mercato d'hiver

Il n'a pas de bol! Il ne faut pas qu'il se décourage il a du potentiel
Si c'est effectif c'est dommage , il aurait fait un beau renfort dans le groupe
Le PSG n'a strictement rien proposé ,comment le Real refuserait 80 millions puisqu'il n'y a pas eu d'offre
A les entendre il avait déjà signé.Comme d'habitude ils racontent des conneries
Il a laissé passé sa chance en prolongeant à Lille
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
❌ PAS DE DÉPARTS ENVISAGÉS POUR FOFANA, MERLIN ET ROUAULT Le #SRFC ne souhaite pas se séparer de ces 3 joueurs, au même titre que certaines pépites qui pourraient être courtisées. 💎 🗣️ Concernant Blas, un point sera fait en début d’année avec le joueur. 🗞️ (Ouest France)