OL : Endrick détourné par une offre choquante

Le dossier Endrick n'est pas encore totalement bouclé par l'OL, et Chelsea espère encore faire changer les choses. Selon les médias madrilènes, le riche club de Premier League veut utiliser un atout majeur.

Pour faire venir Endrick du Real Madrid, l'Olympique Lyonnais a convaincu Florentino Perez qu'il fallait que ce dernier accepte de faire des efforts financiers. Car les finances du club de Michele Kang permettent seulement un prêt sans option d'achat et une prise en charge partielle du salaire de l'avant-centre brésilien. Du côté des Merengue, on est prêt à accepter cette opération avec le club de Ligue 1. Sauf que ce lundi, Defensa Central, le média spécialisé dans tout ce qui concerne le Real Madrid, explique que de son côté, Chelsea étudie la possibilité d'un transfert définitif d'Endrick. Et pour cela, les Blues ont les moyens de leurs ambitions, à savoir payer les 40 millions d'euros, le prix actuel de l'avant-centre de 19 ans.

L'OL n'a pas les moyens de Chelsea

Dans un premier temps, le Real Madrid ne s'est pas penché sur cette offre qui pourrait se concrétiser par un prêt avec option d'achat obligatoire, mais ces derniers jours, les dirigeants espagnols réfléchissent sérieusement au départ d'Endrick . Dans ce dossier, le joueur brésilien est lui persuadé que son départ à l'Olympique Lyonnais est préférable, dans la mesure où il sait qu'il aura du temps de chez avec l'OL compte tenu de la pauvreté de l'attaque mise à la disposition de Paulo Fonseca. Mais Florentino Perez et Xabi Alonso ont pris compte de la proposition de Chesea, et la question pour eux est de savoir si Endrick a réellement un avenir au Real Madrid sur le long temps.