PSG : Illya Zabarnyi déçoit même contre des amateurs

Même face à une équipe de National 3, Illya Zabarnyi a déçu les supporters du PSG. Des questions se posent sur le joueur ukrainien.
Arrivé pour 63 millions d’euros cet été, Illya Zabarnyi
peine à convaincre sur cette fin d’année 2025. Le défenseur central ukrainien
ne fait pas l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Après la victoire en
Coupe de France
(4-0) face à Vendée Fontenay (N3), l’ancien joueur de
Bournemouth essuie les critiques de la part des suiveurs du club de la
capitale.
Illya Zabarnyi, la patience se perd
Dans l’After Foot sur RMC, l’ancien joueur Maxime Chanot
évoque le cas de l’Ukrainien. Selon lui, l'excuse du temps d'adaptation ne
tient plus pour le défenseur de 23 ans. « Il y a deux ou trois occasions sur lesquelles il se fait prendre dans son dos […] L’adaptation va durer combien de temps ? Moi aussi, j'ai changé de club. Il ne faut pas tout mettre là-dessus. Je trouve ça facile », explique-t-il dans un premier temps
avant de comparer le cas de Illya Zabarnyi à celui de Lucas Beraldo. « Je
les mets dans le même sac. Quand tu es supporter du PSG, tu t’attends à voir
les meilleurs joueurs, » note-il.
La forme de Illya Zabarnyi pose question
du côté du PSG. Recruté pour préparer l’après Marquinhos, l’Ukrainien doit
monter le curseur au même titre que Lucas Chevalier. Le natif de Kiev reste
numéro trois dans la hiérarchie derrière le capitaine brésilien et Pacho. Illya
Zabarnyi sera très attendu en deuxième partie de saison. Le Paris Saint-Germain
a des ambitions en ce début d’année 2026. Après un exercice 2025 record, le
club de la capitale veut conserver le maximum de titres possibles et cela passe
par des performances défensives de haut niveau. Marquinhos, parfois en difficulté comme ce fut le cas contre Flamengo, va aussi avoir besoin d'un vrai concurrent à l'avenir.