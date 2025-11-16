OL : Michele Kang fait une formidable promesse

Depuis le début de l’été, L’Olympique Lyonnais tente de redresser la barre financièrement. Le club est toujours dans une situation difficile mais la nouvelle propriétaire du club rhodanien, Michele Kang ne veut pas lâcher. Elle reste convaincue que l’OL reviendra sur le devant de la scène.

Les clubs de Ligue 1 auront le palpitant qui va monter légèrement en cette fin d’année 2025. Les formations devront passer devant la traditionnelle DNCG pour checker si le budget présenté cet été est respecté. En pleine reconstruction, l’ Olympique Lyonnais n’échappe pas à la règle. La propriétaire Michele Kang tente de redresser la barre depuis sa prise de fonction cet été. La native de Séoul reste optimiste, elle croit en un retour de l’OL dans les prochaines années. Elle loue également le travail de l’équipe sportive, notamment celui de Michael Gerlinger.

Michele Kang veut croire à un retour

Pour les 75 ans du club cette année, le journal le Progrès a sorti un livre retraçant l’histoire du septuple champion de France. Pour l’occasion, la propriétaire de l’OL Michele Kang s’est confiée dans cet ouvrage. Elle évoque un potentiel retour de l’OL au premier plan. « Je ne peux pas vous dire si ça va prendre un an ou deux, mais nous avons une incroyable équipe dirigeante, notamment Michael Gerlinger, qui gère tout l'aspect sportif. Je suis convaincue que l'OL reviendra très vite sur le devant de la scène », explique-t-elle. Une reconstruction entamée cet été avec le départ de John Textor. Financièrement la situation reste toujours compliquée, mais la masse salariale du club a grandement diminué. L’OL sportivement doit désormais accrocher le wagon de la Ligue des champions pour espérer gonfler ses revenus. Michele Kang de son côté conserve l’optimisme comme arme majeure. Ce qui est certain, c’est que cela prendra du temps et la sud-coréenne en est consciente.