OL : Michele Kang fait une formidable promesse

OL16 nov. , 15:00
parNathan Hanini
Depuis le début de l’été, L’Olympique Lyonnais tente de redresser la barre financièrement. Le club est toujours dans une situation difficile mais la nouvelle propriétaire du club rhodanien, Michele Kang ne veut pas lâcher. Elle reste convaincue que l’OL reviendra sur le devant de la scène.
Les clubs de Ligue 1 auront le palpitant qui va monter légèrement en cette fin d’année 2025. Les formations devront passer devant la traditionnelle DNCG pour checker si le budget présenté cet été est respecté. En pleine reconstruction, l’Olympique Lyonnais n’échappe pas à la règle. La propriétaire Michele Kang tente de redresser la barre depuis sa prise de fonction cet été. La native de Séoul reste optimiste, elle croit en un retour de l’OL dans les prochaines années. Elle loue également le travail de l’équipe sportive, notamment celui de Michael Gerlinger.

Michele Kang veut croire à un retour

Pour les 75 ans du club cette année, le journal le Progrès a sorti un livre retraçant l’histoire du septuple champion de France. Pour l’occasion, la propriétaire de l’OL Michele Kang s’est confiée dans cet ouvrage. Elle évoque un potentiel retour de l’OL au premier plan. « Je ne peux pas vous dire si ça va prendre un an ou deux, mais nous avons une incroyable équipe dirigeante, notamment Michael Gerlinger, qui gère tout l'aspect sportif. Je suis convaincue que l'OL reviendra très vite sur le devant de la scène », explique-t-elle. Une reconstruction entamée cet été avec le départ de John Textor. Financièrement la situation reste toujours compliquée, mais la masse salariale du club a grandement diminué. L’OL sportivement doit désormais accrocher le wagon de la Ligue des champions pour espérer gonfler ses revenus. Michele Kang de son côté conserve l’optimisme comme arme majeure. Ce qui est certain, c’est que cela prendra du temps et la sud-coréenne en est consciente. 
Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Ligue 1 #7
D
D
N
N
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs12
V
Victoire6
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués18
Buts Encaissés15

Matchs Récents

Tout afficher
09 novembre 2025 à 20:45
Ligue 1
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
2
3
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
06 novembre 2025 à 21:00
Europa League
Real BetisReal Betis
2
0
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
P. Šulc
10.

P. Šulc

CZECZE Âge 24 Milieu
Matchs11
Buts4
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Tolisso
8.

C. Tolisso

FRAFRA Âge 31 Milieu
Matchs12
Buts3
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Les parisiens qui comparent le budget du psg et ceux des autres clubs c est à mourir de rire. C est là que tu vois le genre d arriviste que c est et qu ils comprennent même pas la différence

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Commentaire sans âme. Aucun intérêt

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Contre argument pertinent : Penalty pour Lyon ! ;-))))

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Le peu de vocabulaire qu'ils ont. C'est toi qui dis ça 😂 Arrête un peu avec ta psychologie de comptoir. Tu n'es pas au pmu de ta banlieue miteuse. Et tu n'as pas le niveau pour t'aventurer sur ce terrain là. Le canard du coin 😂 Cette image tout pourrie 😂

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Lyon avait le 1er budget en 2000, Marseille était le 2eme budget d'Europe en 1993... Donc aucune gloire.... C'est ça ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

