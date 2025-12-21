Nantes : Sans solution, un joueur est envoyé en Ligue 2

En manque de temps de jeu du côté du FC Nantes, Yassine
Benhattab pourrait quitter les Canaris cet hiver. L’En Avant de Guingamp cible
le jeune offensif de 23 ans. Le meilleur joueur du championnat de National l’an
passé ne compte qu’une seule titularisation sur les 10 dernières journées de
Ligue 1.
Étincelant la saison passée avec Aubagne en National,
Yassine Benhattab peine à faire le jump de deux divisions. Le jeune nantais de
23 ans a été titularisé par Ahmed Kantari lors de la dernière journée de Ligue
1
en 2025 du côté d’Angers (4-1). Une première pour l’ailier depuis 10
rencontres. Un changement d'entraîneur qui lui a permis de retrouver le
rectangle vert.
Entre le mois d’octobre et sa titularisation mi-décembre, il ne
compte que 69 minutes de jeu. Un manque de temps de jeu qui oblige les Canaris
à trouver une solution. Pour se relancer, le natif de Marseille est la cible de
l’En Avant de Guingamp. Le neuvième de Ligue 2
reste sur deux défaites
consécutives en championnat et compte sept points de retard sur l’AS
Saint-Etienne.
Yassine Benhattab, cible prioritaire de Guingamp
Foot Mercato évoque ce dimanche que le jeune Yassine
Benhattab est donc une solution envisageable pour les Bretons. Le jeune nantais
pourrait poursuivre son apprentissage dans l’antichambre du football français
et se relancer. « Guingamp souhaite rapidement conclure son arrivée sous
la forme d’un prêt, » écrit le quotidien sportif français. L’ailier de 23
ans est par ailleurs malade ce dimanche et n'a pas disputé la rencontre face à
Concarneau (N1) en Coupe de France. De son côté, Guingamp cible également Yohan
Demoncy. Le milieu de terrain de 29 ans n’est plus dans les plans du Stade de
Reims. Formé au Paris Saint-Germain, Demoncy est arrivé libre cet été au sein
du club champenois après un beau passage du côté d’Annecy.