Nantes : Sans solution, un joueur est envoyé en Ligue 2

En manque de temps de jeu du côté du FC Nantes, Yassine Benhattab pourrait quitter les Canaris cet hiver. L’En Avant de Guingamp cible le jeune offensif de 23 ans. Le meilleur joueur du championnat de National l’an passé ne compte qu’une seule titularisation sur les 10 dernières journées de Ligue 1.

Étincelant la saison passée avec Aubagne en National, Yassine Benhattab peine à faire le jump de deux divisions. Le jeune nantais de 23 ans a été titularisé par Ahmed Kantari lors de la dernière journée de Ligue 1 en 2025 du côté d’Angers (4-1). Une première pour l’ailier depuis 10 rencontres. Un changement d'entraîneur qui lui a permis de retrouver le rectangle vert.

Entre le mois d’octobre et sa titularisation mi-décembre, il ne compte que 69 minutes de jeu. Un manque de temps de jeu qui oblige les Canaris à trouver une solution. Pour se relancer, le natif de Marseille est la cible de l’En Avant de Guingamp. Le neuvième de Ligue 2 reste sur deux défaites consécutives en championnat et compte sept points de retard sur l’AS Saint-Etienne.

Yassine Benhattab, cible prioritaire de Guingamp

Foot Mercato évoque ce dimanche que le jeune Yassine Benhattab est donc une solution envisageable pour les Bretons. Le jeune nantais pourrait poursuivre son apprentissage dans l’antichambre du football français et se relancer. « Guingamp souhaite rapidement conclure son arrivée sous la forme d’un prêt, » écrit le quotidien sportif français. L’ailier de 23 ans est par ailleurs malade ce dimanche et n'a pas disputé la rencontre face à Concarneau (N1) en Coupe de France. De son côté, Guingamp cible également Yohan Demoncy. Le milieu de terrain de 29 ans n’est plus dans les plans du Stade de Reims. Formé au Paris Saint-Germain, Demoncy est arrivé libre cet été au sein du club champenois après un beau passage du côté d’Annecy.