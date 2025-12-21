ICONSPORT_278179_0019

Un joueur de l’OM a choqué contre Bourg

OM21 déc. , 17:00
parGuillaume Conte
2
Match rendu progressivement facile pour les Marseillais en Coupe de France. CJ Egan-Riley a fait son retour sans vraiment convaincre les suiveurs de l'OM.
L’OM a déroulé ce dimanche contre Bourg Péronnas avec un succès 6-0 qui marque la différence entre les deux équipes. Cela a permis à Roberto De Zerbi de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu à certains joueurs oubliés. Si Facundo Medina en a profité pour faire son retour de blessure, CJ Egan-Riley a été sorti du formol par l’entraineur italien.

Egan Riley démoralisé ?

Le défenseur anglais n’avait plus été utilisé depuis qu’il a joué une minute contre Toulouse le 29 novembre. Son dernier match comme titulaire date du 5 novembre, et cette absence d’activité a visiblement pesé sur l’international espoir anglais. Entré à la 75e minute, l’ancien des équipes de jeunes de Manchester City est apparu hors de forme.
Certes, Egan-Riley a toujours eu un physique assez costaud, mais la période sans match a visiblement fait du mal à l’Anglais, qui a perdu le rythme et la forme. « C’est la Coupe, on gagne 6-0, on va essayer de ne pas dire de mal de l’état de forme d’Egan Riley », « il a découvert la raclette en France, CJ », « il a l’air de mal vivre son passage sur le banc », « c’est gentil de la part de RDZ de lui donner du temps de jeu », « Egan Riley il fait de la peine à voir », « il était pas du tout comme ça en début de saison », ont réagi des suiveurs de l’OM sur les réseaux sociaux, déplorant le fait que le défenseur central semblait avoir totalement décroché. 
Arrivé libre cet été, Egan Riley possède à 22 ans un profil très prometteur, et même une valeur marchande supérieure à 10 millions d’euros. Mais il va falloir que le jeune anglais retrouve du temps de jeu et un physique plus affuté pour avoir sa chance dans des matchs de meilleur niveau en deuxième partie de saison.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_279292_0212
OM

OM : Longoria vise ces trois renforts au mercato d'hiver

ICONSPORT_280430_0068
Paris FC

Paris FC et Martin Terrier, ça coince brutalement

ICONSPORT_247694_0032
Coupe de France

Le Puy - Girondins de Bordeaux : Les compositions (17h30 sur beIN Sports 7)

ICONSPORT_272230_0315
Coupe de France

Stade Rennais - Les Sables Vendée : Les compositions (17h30 sur beIN Sports)

Fil Info

21 déc. , 17:40
OM : Longoria vise ces trois renforts au mercato d'hiver
21 déc. , 17:20
Paris FC et Martin Terrier, ça coince brutalement
21 déc. , 17:05
Le Puy - Girondins de Bordeaux : Les compositions (17h30 sur beIN Sports 7)
21 déc. , 17:02
Stade Rennais - Les Sables Vendée : Les compositions (17h30 sur beIN Sports)
21 déc. , 16:42
32es CdF : Nice élimine l'ASSE, ça passe pour Nantes
21 déc. , 16:35
CdF : L’OM termine l’année en trombe
21 déc. , 16:22
Aston Villa - Manchester United : Les compositions (17h30 sur Canal+)
21 déc. , 16:17
PSG : La Russie en guerre avec Paris à cause de Safonov

Derniers commentaires

Un joueur de l’OM a choqué contre Bourg

Ok chérie

CdF : L’OM termine l’année en trombe

Ok chérie

PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

No

CdF : L’OM termine l’année en trombe

tais toi et occupes toi de ton club cheri

Un joueur de l’OM a choqué contre Bourg

enfait il n a pas du tout eu l occas de se montrer..... j vois pas en quoi y a besoin de faire un article de dob, avec de faux avis.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading