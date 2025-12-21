Un joueur de l’OM a choqué contre Bourg

Match rendu progressivement facile pour les Marseillais en Coupe de France. CJ Egan-Riley a fait son retour sans vraiment convaincre les suiveurs de l'OM.

L’OM a déroulé ce dimanche contre Bourg Péronnas avec un succès 6-0 qui marque la différence entre les deux équipes. Cela a permis à Roberto De Zerbi de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu à certains joueurs oubliés. Si Facundo Medina en a profité pour faire son retour de blessure, CJ Egan-Riley a été sorti du formol par l’entraineur italien.

Egan Riley démoralisé ?

Le défenseur anglais n’avait plus été utilisé depuis qu’il a joué une minute contre Toulouse le 29 novembre. Son dernier match comme titulaire date du 5 novembre, et cette absence d’activité a visiblement pesé sur l’international espoir anglais. Entré à la 75e minute, l’ancien des équipes de jeunes de Manchester City est apparu hors de forme.

Certes, Egan-Riley a toujours eu un physique assez costaud, mais la période sans match a visiblement fait du mal à l’Anglais, qui a perdu le rythme et la forme. « C’est la Coupe, on gagne 6-0, on va essayer de ne pas dire de mal de l’état de forme d’Egan Riley », « il a découvert la raclette en France, CJ », « il a l’air de mal vivre son passage sur le banc », « c’est gentil de la part de RDZ de lui donner du temps de jeu », « Egan Riley il fait de la peine à voir », « il était pas du tout comme ça en début de saison », ont réagi des suiveurs de l’OM sur les réseaux sociaux, déplorant le fait que le défenseur central semblait avoir totalement décroché.

Arrivé libre cet été, Egan Riley possède à 22 ans un profil très prometteur, et même une valeur marchande supérieure à 10 millions d’euros. Mais il va falloir que le jeune anglais retrouve du temps de jeu et un physique plus affuté pour avoir sa chance dans des matchs de meilleur niveau en deuxième partie de saison.