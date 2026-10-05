OM : Rennes frappe fort, l'erreur à 40 ME de McCourt

OM : Rennes frappe fort, l'erreur à 40 ME de McCourt

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parCorentin Facy
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Le Stade Rennais a investi près de 40 millions d’euros dans son nouveau centre d’entraînement flambant neuf. Un investissement que Frank McCourt n’a pas été capable de faire à l’OM.
Avec son nouveau centre d’entraînement flambant neuf et ultra-moderne, le Stade Rennais s’affirme encore davantage comme l’un des tops clubs de la Ligue 1. Le club breton dispose par exemple d’installations bien plus modernes que l’Olympique de Marseille, dont le centre d’entraînement est souvent moqué sur les réseaux sociaux. Le club phocéen dispose d’infrastructures trop petites et peu modernes et Frank McCourt n’a pas été capable de régler ce problème, bien qu’il soit propriétaire du club depuis dix ans.
Une grave erreur selon le compte insider Le Petit OM, qui estime que le natif de Boston aurait dû marcher dans les pas du Stade Rennais sur le sujet et cela depuis bien longtemps. « 40 ME c’est ce qu'a mis Rennes dans son centre d'entraînement de 15 hectares. C'est l’erreur numéro 1 de McCourt, ne jamais avoir investi dans les infrastructures d'un complexe sportif multi catégories. Il pourrait désormais lâcher du lest sur ce sujet » a publié le compte insider sur X.

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Difficile de dire l’inverse, tant le centre d’entraînement de l’OM n’est pas au niveau des infrastructures du PSG, du Stade Rennais ou encore de l’Olympique Lyonnais par exemple. Le club phocéen a beau évoluer dans un stade que beaucoup considèrent comme le plus beau et emblématique de France, les infrastructures ne suivent pas en revanche au niveau du centre d’entraînement et Frank McCourt en est le principal responsable.
Reste à voir si l’Américain, qui a serré la vis l’été dernier en dépensant zéro euro sur le marché des transferts, règlera ce problème dans les mois ou les années à venir. Cela serait peut-être judicieux, notamment dans l’optique d’une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille dans plusieurs années.
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Moi je vois un type qui est plus que ridicule (pour pas dire autre chose de plus vulgaire qu il mériterait bien) a chaque fois qu il post sur un sujet Mbappe.... Et cette fois ci il a posté à 11h12!!

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mboulard l'escroquerie est de plus en plus ridicule...

OM : Rennes frappe fort, l'erreur à 40 ME de McCourt

on se demande bien de quoi est capable McCourt vu qu'il a ruiné son club en s'entourant d'incapables et de chèvres

Adidas donne 50 ME et un maillot classe à l'OM

perso je le trouve réussi. Le retour d'Addidas + style vintage = combo gagnant.

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