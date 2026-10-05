OM : Rennes frappe fort, l'erreur à 40 ME de McCourt

Moi je vois un type qui est plus que ridicule (pour pas dire autre chose de plus vulgaire qu il mériterait bien) a chaque fois qu il post sur un sujet Mbappe.... Et cette fois ci il a posté à 11h12!!
mboulard l'escroquerie est de plus en plus ridicule...
on se demande bien de quoi est capable McCourt vu qu'il a ruiné son club en s'entourant d'incapables et de chèvres
perso je le trouve réussi. Le retour d'Addidas + style vintage = combo gagnant.
Ils feraient mieux de s'inspirer de l'industrie de la musique, qui s'est adapté au piratage plutôt que de souhaiter sa suppression, qui est tout bonnement impossible.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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