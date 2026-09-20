OL : Son flair a disparu, il sort une autre arme secrète

OL : Son flair a disparu, il sort une autre arme secrète

OL20 sept. , 12:40
parGuillaume Conte
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Meilleur buteur de l'OL la saison passée, Pavel Sulc ne trouve plus le chemin des filets. Le Tchèque, moins proche du but, se transforme en donneur d'offrandes et cela marche fort pour lui.
Grosse surprise du mercato de l’OL en 2025, Pavel Sulc a beaucoup de mal à confirmer cette saison. Du moins en ce qui concerne sa présence offensive, son sens du but et son efficacité, qui faisaient tout son charme la saison dernière. Le Tchèque avait même hérité du statut de meilleur buteur de l’OL, alors que pas grand monde ne misait sur lui au mois d’août.

Sulc, meilleur passeur de Ligue 1

Mais entre sa Coupe du monde manquée et ses barrages décevants en Ligue des Champions, l’ancien de Plzen a clairement peiné. Lui qui était annoncé comme possible partant au mercato n’a pas bougé, et se transforme désormais dans un autre rôle, pour le plus grand bien de l’OL. Pavel Sulc n’est en effet plus forcément l’attaquant de complément qui traine dans la surface. Il a profité du départ de Malick Fofana et du système hybride mis en place par Paulo Fonseca pour évoluer à un poste de faux ailier gauche surtout utilisé en numéro 10 quand le 4-4-2 se met en place.
Déjà auteur de deux passes décisives contre Toulouse et Auxerre, le Tchèque a remis ça contre Rennes avec une offrande pour Ernest Nuamah. Et encore, avec des coéquipiers un peu plus efficaces son total « d’assists » aurait pu être encore plus important. Le voilà donc co-meilleur passeur de Ligue 1, en compagnie de Katseris (Lorient) et Casseres (Toulouse).
Une transformation intéressante pour l’OL, qui peut compter sur son altruisme pour faire briller les autres, lui qui n’a pas encore fait trembler les filets cette saison. Mais s’il continue à se montrer utile pour l’équipe, nul doute que Paulo Fonseca continuera de lui trouver une belle place. Et qu’il risque aussi d’intéresser du monde l’été prochain, lui dont la valeur a quasiment triplé depuis son arrivée à Lyon.

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Tu n'as pas vu le match, mais tu te permets de juger de la pertinence de ce qu'en disent les autres. En matière de bêtise, c'est vrai que tu es un expert, mais c'est le seul domaine où cela ne permet pas de juger de cette caractéristique chez les autres. Pas de bol^^

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