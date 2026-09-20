Baldé au PSG en janvier, le Barça dit oui

Baldé au PSG en janvier, le Barça dit oui

PSG20 sept. , 12:00
parGael Anger
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Lucas Digne a raté son début de saison et le PSG active déjà un plan B pour satisfaire Luis Enrique. Un transfert d'Alejandro Baldé se dessine.
Peu convaincu par Lucas Digne, Luis Enrique est prêt à envisager une solution radicale. Luis Enrique l’a fait comprendre, cette saison, il ne rigole pas avec les joueurs qui ne donnent pas satisfaction. Le fait d’avoir recruté lui permet d’avoir forcément plus de choix, et certains cadres en ont déjà fait les frais. International français tout juste rentré de la Coupe du monde, Lucas Digne n’a pas donné satisfaction dans le Trophée des Champions et a ensuite été écarté, avec seulement 45 minutes de temps de jeu en quasiment un mois. Il n’était même pas dans le groupe pour le match face à Monaco, et est resté sur le banc contre Brest.

Le Barça peut se passer de Baldé

Le latéral français va certainement comprendre que Luis Enrique lui en demande plus, même s’il reste à savoir si le joueur déjà passé par le PSG il y a 10 ans, en est capable à 33 ans. Pour l’entraineur du PSG, l’idée de regarder ailleurs est déjà connue, et il a missionné Luis Campos pour essayer de faire venir Alejandro Baldé. Le latéral barcelonais ne joue quasiment pas avec les Blaugranas. Et selon Don Balon, le club catalan est d’accord pour un transfert de son pur produit de la Masia, à condition de récupérer 40 millions d’euros.

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Le FC Barcelone a besoin d’argent, et un gros transfert en janvier serait le bienvenu. De plus, Hansi Flick ne s’y oppose pas totalement, lui qui a confiance en son nouveau titulaire Xavi Espart, et possède la polyvalence de Joao Cancelo pour compléter ses solutions à gauche, comme ce fut le cas ce week-end à Séville. A droite, le Barça possède donc le Portugais, mais aussi Jules Koundé et Eric Garcia, et s’estime donc bien pourvu.
Tout est donc réuni pour un mariage de raison et un gros transfert cet hiver si jamais Lucas Digne sortait totalement des solutions de Luis Enrique. Autant dire que le défenseur français va devoir montrer plus lors des prochains matchs, car le plan B est prêt à être activé.
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