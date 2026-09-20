OM : Genesio s'est arraché pour lui, il a disparu

Bruno Genesio n'était pas loin de mettre son poste en jeu pour conserver Igor Paixao au mercato. Depuis, le Brésilien est transparent et inquiète l'OM.

Cela restera l’une des rares victoire de Bruno Genesio sur le mercato de l’OM. Igor Paixao, qui faisait l’objet d’un accord avec Sunderland, avait finalement accepté à contrecoeur de rejoindre les Black Cats à une semaine de la fin du mercato. Sa famille avait même posté des messages laissant supposer un adieu à la cité sudiste pour rejoindre le nord de l’Angleterre. Mais Bruno Genesio s’est battu pour au moins conserver un joueur offensif de premier choix dans cette saison qui s’annonçait impossible sans le Brésilien.

Paixao, moins d'un tir par match

Entre une légère blessure et un avenir incertain, l’ancien du Feyenoord Rotterdam avait été mis de côté pour le match contre Monaco, ce qui ne faisait que confirmer sa grande importance dans le jeu olympien. Mais depuis son retour, en trois apparitions contre le Paris FC, Rennes et Besiktas, Paixao a disparu de la circulation ou presque. Depuis le début de la saison, il n’a pris que quatre tirs, soit autant qu’un joueur comme Timothy Weah par exemple. Il n’a pas trouvé le chemin des filets, et n’est plus que l’ombre de lui-même.

Cela commence à gronder à l’OM. « Cela n’a échappé à personne au club, où on en attend davantage de lui, au regard des efforts fournis pour le conserver, et où on se demande ce qui ne tourne pas rond », souligne ainsi La Provence. A Marseille, personne ne doute que Paixao sera titulaire ce dimanche soir contre le PSG. Mais les mauvaises langues se demandent si, vu son début de saison, le vendre n’aurait pas été une si mauvaise idée. Au Brésilien de faire taire les sceptiques, alors qu’il possède désormais l’animation offensive entre ses pieds, rôle qui revenait à Mason Greenwood la saison dernière. N’est pas l’Anglais qui veut.