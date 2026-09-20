Le PSG sans Hakimi, Lucas Hernandez mis de côté

Le PSG sans Hakimi, Lucas Hernandez mis de côté

PSG20 sept. , 12:10
parGuillaume Conte
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Luis Enrique a décidé de se passer de Lucas Hernandez pour le match face à l’Olympique de Marseille. A noter que, insuffisamment remis de sa blessure du week-end dernier, Achraf Hakimi sera absent pour le match à Marseille.
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